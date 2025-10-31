Śmierć Zbigniewa Wodeckiego wstrząsnęła całą Polską, a w szczególności światem muzyki. Legendarny polski artysta zmarł osiem lat temu. Fani często odwiedzają grób muzyka, by złożyć znicze i kwiaty, a także pomodlić się o jego pamięć. Jak dziś wygląda miejsce jego pochówku? Jeden szczegół szczególnie chwyta za serce.

Zbigniew Wodecki legendą polskiej muzyki

Zbigniew Wodecki był jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej sceny muzycznej. Jego największe przeboje, takie jak "Zacznij od Bacha" czy "Lubię wracać tam, gdzie byłem" do dziś towarzyszą jego fanom w wielu ważnych momentach życia.

Koncerty Wodeckiego przyciągały tłumy zachwyconych słuchaczy. Artysta współpracował z różnorodnymi zespołami, takimi jak Krakowska Orkiestra Kameralna czy Anawa, a także występował u boku Ewy Demarczyk. Jego bogata działalność sceniczna ukazuje szeroki zakres talentu i uznanie, jakim cieszył się wśród publiczności.

22 maja 2017 roku media obiegła dramatyczna wiadomość o śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Zdruzgotani fani artysty tłumnie pojawili się na jego pogrzebie, który odbył się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Nie zabrakło również największych gwiazd, takich jak Alicja Majewska, Kayah, Olaf Lubaszenko czy Andrzej Grabowski. Zgodnie z wolą najbliższych muzyk nie został pochowany w Alei Zasłużonych, a w rodzinnym grobowcu.

Tak dziś wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego

Miejsce pochówku Zbigniewa Wodeckiego jest bardzo zadbane. Na grobie regularnie pojawiają się świeże kwiaty i płoną znicze. Odwiedzają go nie tylko członkowie rodziny, ale również liczni miłośnicy twórczości artysty. Szczególną uwagę zwraca duże zdjęcie muzyka, które widać już z daleka, a poruszający napis na nagrobku chwyta za serce.

Kurtyna opadła, brawa nie milkną. Twój koncert trwa... Biletów brak widnieje na nagrobku.

Grób Zbigniewa Wodeckiego fot. ANDRZEJ BANAS/Polska Press/East News

