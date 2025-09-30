Tomasz Jakubiak, znany szef kuchni i juror „MasterChefa”, zmarł 30 kwietnia 2025 roku w wieku 41 lat. Od 2024 r. walczył z rzadkim nowotworem przewodu pokarmowego – jelit i dwunastnicy – lecząc się zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ostatnich tygodniach przed śmiercią przebywał m.in. w szpitalach w Grecji i Izraelu. Choroba gwałtownie osłabiła organizm, a sam kucharz do końca informował fanów o przebiegu terapii.

Do mediów właśnie trafiły nowe zdjęcia grobu Tomasza Jakubiaka. Ten widok chwyta za serce.

Ostatnie pożegnanie Tomasza Jakubiaka

Przypomnijmy, że ostatnie pożegnanie Tomasza Jakubiaka odbyło się 13 maja 2025 r. w Warszawie, w kościele św. Ignacego Loyoli na Starych Włochach. Na uroczystościach pogrzebowych znanego kucharza zjawili się nie tylko jego bliscy, ale także przyjaciele z branży i wielbiciele jego kuchni.

Po mszy urna z prochami została złożona na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, w kwaterze położonej nieopodal grobu tancerza Żory Korolyova. Media relacjonowały również, że wraz z urną złożono osobiste pamiątki, symbolicznie związane z życiem i pasjami Jakubiaka. Teraz na jego grobie również pojawiły się wyjątkowe elementy związane z jego pasją i symboliczne napisy, które poruszają do łez.

Grób Tomasza Jakubiaka - wyjątkowy symbol

Tuż przed piątą miesięcznicą odejścia Tomasza Jakubiaka, media obiegły nowe zdjęcia grobu kucharza. Widzimy na nich nie tylko mnóstwo zniczy i kwiatów, ale także wspomniane wcześniej wyjątkowe symbole. Jednym z nich jest biały, emaliowany garnek, w którym znalazły się kwiaty oraz maskotka. Na wspomnianym garnku, pojawił się również poruszający napis.

Rozgryzaj w spokoju Tomuś - czytamy

To jednak nie wszystko. Na krzyżu zaś zawisła drewniana łyżka, która również została opatrzona napisem, który brzmi:

Love you max

Najnowsze zdjęcia grobu Tomasza Jakubiaka możecie zobaczyć poniżej.

