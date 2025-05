Pogrzeb Tomasza Jakubiaka był wyjątkowy. Kucharz bowiem nie chciał, by jego pożegnanie było smutne i przygnębiające – marzył, by to był dzień jasny, pełen kolorów, światła i wspomnień o dobrym życiu. To życzenie zostało spełnione. Wbrew tradycyjnym zwyczajom pogrzebowym, wielu żałobników zrezygnowało z czerni. Zamiast tego pojawili się w strojach utrzymanych w jasnych, pogodnych barwach – widoczne były pastelowe róże, beże, odcienie błękitu, bieli i szarości. Ten świadomy gest nadania ceremonii innego tonu był niezwykle poruszający i podkreślał, jak wiele osób chciało uczcić pamięć Tomasza w sposób, jaki on sam by sobie tego życzył.

Na pogrzebie Tomasza Jakubiaka przybyło wielu żałobników, a w tym gronie nie zabrakło znanych osobistości. Tak pożegnali go koledzy ze stacji TVN, znajomi z branży i przyjaciele.

Tak wyglądał pogrzeb Tomasza Jakubiaka

Podczas pogrzebu Tomasza Jakubiaka kościół pw. św. Ignacego w Warszawie tonął w kwiatach. Dominowały odcienie bieli, różu i fioletu. W trakcie mszy padło wiele wzruszających słów. Najbardziej poruszającym momentem była mowa pożegnalna napisana przez żonę Tomasza – Anastazję – a odczytana przez Marzenę Rogalską. W liście Anastazja Jakubiak opowiadała o wspólnych chwilach, miłości i sile, którą dawał rodzinie. Jej słowa: „Tak jak prosiłeś, powiedziałam Bąblowi, że tata jest w niebie”, wzruszyły wszystkich do łez.

Gwiazdy na pogrzebie Tomasza Jakubiaka

Na pogrzebie Tomasza Jakubiaka obecni byli zarówno członkowie rodziny i bliscy przyjaciele, jak i wiele znanych postaci ze świata mediów i kulinariów. Wśród nich pojawił się znany juror „MasterChefa” Michel Moran, który nie krył poruszenia. W hołdzie dla zmarłego przybył także Kurt Scheller – legendarny szef kuchni. Daria Ładocha, dziennikarka kulinarna i przyjaciółka rodziny, również uczestniczyła w mszy. Nie zabrakło także Wojciecha Modesta Amaro – szefa kuchni z gwiazdką Michelin, który znał Tomasza od lat i wielokrotnie z nim współpracował.

