O tragicznej śmierci Kacpera Tekielego dowiedzieliśmy się w połowie maja 2023 roku. Mąż Justyny Kowalczyk zginął podczas wyprawy w góry - został porwany przez lawinę. Niestety, alpinista zginął na miejscu pod szczytem Jungfrau w Alpach Berneńskich.

Pogrzeb Kacpra Tekielego odbył się 30 maja. Mąż Justyny Kowalczyk został pochowany na gdańskim Cmentarzu Oliwskim. I choć od jego odejścia mijają kolejne tygodnie, fani oraz bliscy nie zapominają o miejscu jego wiecznego spoczynku.

Na popularnym profilu "Zasłużyli na pamięć" właśnie pojawiły się najnowsze zdjęcia grobu Kacpra Tekielego. Jak możemy zobaczyć na nowych zdjęciach, na grobie alpinisty znajduje się wiele chwytających za serce symboli...

Grób Kacpra Tekielego

Gdy media obiegła tragiczna informacja o śmierci Kacpra Tekielego, jego ukochana żona zamieściła w sieci krótki wpis, który poruszył do łez wszystkich. Justyna Kowalczyk napisała wówczas tylko dwa słowa:

- Był najcudowniejszy

Jak możemy zobaczyć na nowych zdjęciach wykonanych przez autorów profilu "Zasłużyli na pamięć", dokładnie ten sam napis widnieje na tabliczce, która zawisła na grobie alpinisty. To jednak nie jest jedyny chwytający za serce symbol. (Aby zobaczyć kolejne zdjęcie, kliknij strzałkę w prawo).

Na grobie Kacpra Tekielego pojawiło się również wiele symboli nawiązujących do jego największej, życiowej pasji - gór. Wspomniana wyżej tabliczka zawisła bowiem na czekanie, do którego przywiązano również skałkę oplecioną linami do wspinaczki. Kolejnym poruszającym symbolem na grobie męża Justyny Kowalczyk jest kamień, na którym widnieje napis:

- Każdy człowiek własną bramę, którą wchodzi w nieskończone przestrzenie nieba. Dla wielu, dla bardzo wielu ludzi tą bramą są góry - R. E. Coruto.

Na mogile Kacpra Tekielego posadzono wiele kwiatów, jednak szczególną uwagę zwraca mała sosenka. To sosna limba, którą możemy spotkać w Tatrach. Jak wiadomo, Kacper Tekieli i jego ukochana żona często przebywali w polskich Tatrach razem ze swoim synkiem i to miejsce miało dla nich szczególne znaczenie.

Kacper Tekieli zmarł tragicznie w wieku 38 lat. Mąż Justyny Kowalczyk spoczywa na gdańskim Cmentarzu Oliwskim.

