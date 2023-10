Doda i Dariusz Pachut cieszą się kolejnym wspólnym tygodniem, po tym, jak sportowiec wrócił z zagranicznych wojaży, a piosenkarka zakończyła bardziej intensywny, sylwestrowy okres. Niedawno para wyjechała do Zakopanego, by tam oddawać się zimowym szaleństwom na nartach. Teraz, kiedy już wrócili do domu, nie mają zamiaru leniuchować i również spędzają wspólny czas bardzo aktywnie. Doda pochwaliła się tym na Instagramie. Pokazała, jak wraz z ukochanym spędzała miniony weekend.

Doda i Dariusz Pachut mieli weekend na sportowo. Zdradzili, co teraz planują

Na Instagramie Doda pokazała kilka filmików nagranych podczas weekendu. Jak się okazało, wokalistka wybrała się ze swoim ukochanym m.in. na morsowanie. Doda w swojej relacji jednak nie ukrywała, że tym razem wcale nie było tak łatwo.

- Tym, co nie morsują, wydaje się, że skoro nie jest mroźno, to w wodzie jest lepiej. Nic bardziej mylnego - napisała Doda.

Na dowód wokalistka pokazała kilka ujęć, jak cała zziębnięta stoi w wodzie. Łatwo nie było, ale Doda w morsowaniu jest doświadczona, więc mimo wszystko się udało.

Jak się okazało w dalszych relacjach pary, tym razem Dariusz Pachut jednak nie zdecydował się wejść do zimnej wody, aby wspólnie morsować z ukochaną.

- Ja nie mogę, bardzo nie chciałem - tłumaczył się Dariusz Pachut.

Potem Doda i jej ukochany udali się w miejsce, w którym zdecydowanie nie było już tak zimno: na kręgielnię. Jak się okazuje, obydwoje mają w tym sporcie niezłą wprawę, bo piosenkarce udało się zbić osiem kręgli w jednym rzucie, a Dariusz Pachut zdobył strike'a. To się nazywa forma!

Okazuje się, że choć atrakcje na ten dzień już się zakończyły, to jednak artystka i jej chłopak mają zamiar rzucać sobie coraz nowsze wyzwania. Służy temu specjalna zdrapka dla zakochanych, którzy chcą w ciekawy sposób spędzać ze sobą czas. Na filmiku widzimy, jak Dariusz Pachut zdrapuje kolejne serduszko, pod którym kryje się ich cel. Tym razem wylosowali... kurs gotowania. Od razu zaczęli ustalać, której kuchni tajniki chcą zgłębiać. Być może pochwalą się niedługo wspólnym kursem gotowania na InstaStories. Fani z pewnością chcieliby to zobaczyć!

Jak widać, gwiazda ma ostatnio bardzo dobry okres. Od kiedy Doda ujawniła związek z Dariuszem Pachutem i nie musi już nic ukrywać, wprost promienieje i rozpiera ją energia - co widzą jej fani. Wielbiciele Dody bardzo cieszą się z jej związku z Dariuszem Pachutem i wskazują, że tych dwoje bardzo wiele łączy, a ostatnie zdjęcia są tego najlepszym dowodem.

