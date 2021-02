Jesteście pewni, że dobrze znacie swoich idoli? Zestawienie zdjęć, które dla was przygotowaliśmy będzie od was wymagało szczególnej znajomości zdjęć gwiazd, ponieważ w niektórych przypadkach naprawdę ciężko odróżnić znaną osobę od jej sobowtóra. Z Arianą Grande, Piotrem Galińskim, Rihanną, Seleną Gomez czy młodymi bliźniaczkami Olsen nawet my mielibyśmy problem! Rozwiążcie nasz QUIZ i sami sięp przekonajcie. Powodzenia!

