Tak będzie wyglądał grób Krzysztofa Krawczyka. Legendarny muzyk właśnie tego sobie życzył... 

Niebawem minie miesiąc od niespodziewanej śmierci Krzysztofa Krawczyka. Legendarny muzyk zmarł 5 kwietnia w poniedziałek wielkanocny. Zaledwie dwa dni po tym, jak wyszedł ze szpitala, gdzie udało mu się pokonać zakażenie COVID-19.

Niedługo na cmentarzu w Grotnikach pojawi się przepiękny nagrobek Krzysztofa Krawczyka. Powstanie zgodnie z wizją muzyka. O wzruszającej prośbie nieżyjącego wokalisty opowiedział Andrzej Kosmala.

Śmierć Krzysztofa Krawczyka była ciosem dla wszystkich. Muzyk pogrążył w żałobie nie tylko ukochaną rodzinę ale również swoich fanów. Ewie Krawczyk bardzo trudno jest pogodzić się ze śmiercią miłości swojego życia. We wzruszającym i niezwykle smutnym wywiadzie dla Wirtualnej Polski, przyznała, że sobie nie radzi.

Śmierć muzyka była trudna również dla jego managera, Andrzeja Kosmali. W nowym wywiadzie dla "Twojego Imperium", przyjaciel Krzysztofa Krawczyka opowiedział o swoich emocjach oraz odniósł się do pomysłu postawienia pomnika muzykowi. Potwierdził, że są plany, które mają upamiętnić artystę, a sam Krzysztof Krawczyk miał na niego konkretną wizję:

Ewa przypomniała sobie, że Krzysztof powiedział kiedyś, że jeśli po jego śmierci ona zdecyduje się postawić mu pomnik na nagrobku, to koniecznie z mikrofonem. Pomnikowy ślad po Krzysztofie stanie też w jego ukochanej Łodzi na ulicy Piotrowskiej. Tam są upamiętnieni ludzie związani z miastem. Ileż to razy siadaliśmy na ławeczce z Julianem Tuwimem albo graliśmy na fortepianie z Arturem Rubinsteinem! Zatem łodzianie będą mogli śpiewać do mikrofonu z Krzysztofem Krawczykiem - wyznał w rozmowie z "Twoim Imperium