Tak będą wyglądać plaże na całym świecie po pandemii koronawirusa? Włosi zaprojektowali... "koronaplaże"

W związku z pandemią koronawirusa prawie na całym świecie, wakacyjne plany na 2020 u wielu wyglądają zupełnie inaczej niż zawsze, albo w ogóle ich nie ma, co m.in. rekomendują eksperci. Nikt bowiem nie wie, kiedy koronawirus zniknie, a wszelkie prognozy nie napawają jeszcze optymizmem. Łukasz Szumowski, minister zdrowia, zapowiedział:

O wakacjach takich jakie sobie wyobrażamy, i jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć. Nie ma żadnych danych naukowych, które by powiedziały że epidemia wygaśnie z powodu lata. Nie ma danych, by miało się tak wydarzyć. Nie podejrzewam, żeby nagle czerwiec-lipiec miały zlikwidować epidemię. Niestety, będziemy się z nią borykać przez rok - twierdzi minister.