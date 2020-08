Anna Lewandowska jeszcze nigdy nie pokazała tak seksownego zdjęcia! "Brak słów" - komentują fani

Anna Lewandowska opublikowała w sieci naprawdę gorące zdjęcie! Trenerka chyba jeszcze nigdy nie pokazywała się w tak seksownym wydaniu. Piękna żona Roberta Lewandowskiego pochwaliła się świetną figurą w odważnej stylizacji. Internauci są zachwyceni najnowszym zdjęciem opublikowanym przez Annę Lewandowską. Zobaczcie sami!

Anna Lewandowska zaledwie trzy miesiące temu po raz drugi została mamą. Na początku maja na świecie pojawiła się córeczka trenerki i Roberta Lewandowskiego, mała Laura. Chociaż od tamtej chwili nie minęło zbyt wiele czasu, to młoda mama już zachwyca świetną figurą. Anna Lewandowska przez kilka ostatnich tygodni ostro trenowała i dziś może pochwalić się płaskim brzuszkiem oraz szczupłą sylwetką. Teraz trenerka opublikowała w sieci zdjęcie, na którym pochwaliła się efektami treningów. Pod gorącym zdjęciem pojawił się wpis w którym poruszyła bardzo ważny temat.

Wysportowana, osiąga zamierzone cele sportowe, żyje pod presją otoczenia, nie odpoczywa tyle ile powinna, zawodowo uprawia sport… Tak, część z Was wie o czym piszę, bo tego doświadczyła.

Presja własna i otoczenia, chęć bycia jeszcze lepszym – wszystko tylko po to by osiągnąć swój cel sportowy. I tak powstało określenie zw. TRIADĄ SPORTSMENEK, czyli “jednostka kliniczna, która odnosi się do związku pomiędzy trzema składowymi: dostępnością energii, funkcjami menstruacyjnymi oraz zdrowiem tkanki kostnej”- czytamy pod zdjęciem. Głównym powodem TRIADY jest niedobór energii - zaburzenie równowagi pomiędzy ilością energii dostarczonej do organizmu wraz z pożywieniem, a ilością energii wydatkowanej w ciągu dnia.