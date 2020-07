Tak Agnieszka Kaczorowska świętowała pierwsze urodziny córki Emilii. To było przyjęcie jak z bajki

Agnieszka Kaczorowska na swoim Instagramie pochwaliła się przepięknym wydarzeniem - jej córeczka właśnie skończyła roczek i z tej okazji zostało zorganizowane iście królewskie przyjęcie! Nie zabrakło wspaniałych dekoracji, słodkości i atrakcji dla zaproszonych gości. Zdjęcia z imprezy urodzinowej małej Emilki robią ogromne wrażenie. Zobaczcie sami jak Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela razem z bliskimi świętowali pierwsze swojej pociechy!

Dokładnie rok temu na świat przyszło pierwsze dziecko Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli! Od tamtej pory Emilka stała się całym światem dla małżeństwa, a szczęśliwa mama często dzieli się wspólnymi, rodzinnymi chwilami na Instagramie. Aktorka należy jednak do grona gwiazd, które nie ujawniają wizerunku swojej pociechy w internecie. Zazwyczaj dziewczynkę możemy zobaczyć na zdjęciach tylko tyłem.

Tym razem gwiazda postanowiła podzielić się z internautami zdjęciami z przyjęcia urodzinowego małej Emilki. Aktorka dopięła wszystko na ostatni guzik, a całość wyglądała naprawdę imponująco. Piękne dekoracje, atrakcje dla gości i niesamowity tort robią ogromne wrażenie. Agnieszka Kaczorowska zamieściła również piękny wpis, w którym opowiedziała o tym, jak wyjątkowy był dla niej ostatni rok.

Dokładnie rok temu po raz pierwszy zostaliśmy rodzicami.🥰 Nasze życie wywróciło się do góry nogi i zakochaliśmy się w naszej córeczce po uszy! [...] Każdego dnia ta mała istota wiele nas uczy i daje nieopisaną radość życia. To był wspaniały, aczkolwiek intensywny rok...natomiast był to bez wątpienia najlepszy rok naszego życia❗️ Dziś świętowaliśmy.❤️ Mnóstwo naszych bliskich zawitało do naszego ogródka, aby życzyć Emisi jak najlepiej, aby bawić się, cieszyć, być z nami w tym wyjątkowym dniu.🎉 - napisała Agnieszka Kaczorowska.