Narzeczona Michała Wiśniewskiego, Dominika Tajner-Idzik dokłada wszelkich starań, aby zostać ostatnią już żoną piosenkarza. Niedawno z zespołu Ich Troje usunęła norweską Polkę Jeanette Vik, bo podobno za bardzo starała się o względy gwiazdora. Teraz jest zazdrosna o Magdę Femme, pierwszą żonę Wiśniewskiego, która według niego samego ma skłonności homoseksualne.



- Zaborcza Tajner chce Michała tylko dla siebie i nie cierpi, gdy ten okazuje sympatię innym kobietom - zdradza w rozmowie z "Faktem" bliska osoba z otoczenia pary.



Podobno do takiego zachowania Tajner-Idzik sprowokował występ Michała i Magdy na finale "Miss Polski 2011", podczas którego miało dojść do pocałunku. Wiśniewski od razu zdecydował się uciąć spekulacje dzieląc się ze znajomymi i fanami na Facebooku takim wpisem:



- Dzięki Magda za wspólny występ. Nawet moje dzieci myślały, że się pocałowałem dla nich - z obcą kobietą. Nie, nie pocałowałem się. Choć być może na to wyglądało - .



Komu bardziej współczujecie? Michałowi czy Dominice?

