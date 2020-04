Tajemnicza śmierć Bohdana Gadomskiego: szokujące ustalenia prokuratury!

Wiadomość o śmierci Bohdana Gadomskiego dotarła do mediów we wtorek 7 kwietnia. Tragiczna informacja pojawiła się na oficjalnym profilu dziennikarza w mediach społecznościowych. Tymczasem "Super Express" dotarł do nowych, szokujących ustaleń. Wynika z nich, że dziennikarz zmarł już 2 tygodnie temu! Co jeszcze wiadomo?

Bohdan Gadomski nie żyje - przyczyny śmierci dziennikarza

Na Facebooku Bohdana Gadomskiego we wtorek 7 kwietnia pojawiła się informacja o śmierci dziennikarza.

Z wielkim smutkiem i żalem podajemy wiadomość że, po długotrwałej i ciężkiej chorobie zmarł wybitny redaktor Bohdan Gadomski. Wszelkie informację związane z terminem oraz miejscem pogrzebu będą podane w późniejszym terminie - brzmi wpis na Facebookowym koncie Bohdana Gadomskiego.

W komentarzach pod postem pojawił się wpis bliskiego współpracownika Bohdana Gadomskiego, Andrzeja Rodona. Mężczyzna stwierdził, że sprawa śmierci dziennikarza jest bardzo podejrzana i bada ją prokuratura.

Przyczynę jego śmierci będzie wyjaśniała policja. Bardzo podejrzana sprawa - napisał w komentarzu Andrzej Rodon.

Jak udało się ustalić "Super Expressowi", dziennikarz tak naprawdę zmarł już 24 marca, czyli dwa tygodnie przed tym, jak informacja o śmierci Bohdana Gadomskiego została upubliczniona. O szczegółach tej sprawy opowiedział "Super Expressowi" Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

O zgonie 70-latka powiadomił szpital, zwracając się o zbadanie sprawy. Mężczyzna do 6 marca 2020 r. przebywał w jednym z łódzkich szpitali, gdzie trafił pod koniec lutego. Po wypisaniu ze szpitala udał się do domu zaprzyjaźnionych osób, które sprawowały nad nim opiekę. W dniu 8 marca 2020 r. rano wezwano tam pogotowie, gdyż stracił on przytomność. Mężczyzna trafił do szpitala. W dniu 24 marca 2020 r. nie odzyskawszy przytomności zmarł - poinformował "Super Express" Krzysztof Kopania.

Prokuratura zaznacza, że na razie jest jednak zbyt wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić, jakie były przyczyny śmierci dziennikarza. Jak informuje "Super Express", ciało Bohdana Gadomskiego zostało zabezpieczone do dyspozycji prokuratury i trwa śledztwo w tej sprawie.

Bohdan Gadomski był polskim dziennikarzem i publicystą. Współpracował między innymi z TVP1, TVP2, Polsatem, TVN, Superstacją, TVP3 Katowice oraz Radiem Łódź. Sprawował też funkcję redaktora naczelnego w Radiu Łódź, Radiu Classic i Radiu Parada. Współpracował także z Angorą i Expressem Ilustrowanym.

Dziennikarza we wzruszających wpisach żegnają ludzie ze świata kultury, między innymi Krzysztof Krawczyk