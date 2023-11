Tajemnice Agnieszki Chylińskiej. Kim jest jej mąż?

Tak mocnego wywiadu nie było jeszcze w show-biznesie! Agnieszka Chylińska udzieliła go Kubie Wojewódzkiemu, Edwardowi Miszczakowi i Marcinowi Prokopowi. I choć wywiad był częścią zaplanowanej wcześniej akcji promującej nowy krążek Chylińskiej „Pink Punk”, to część osób zadaje sobie pytanie, czy oby Aga nie posunęła się zbyt daleko w wyznaniach. Inni natomiast dziwią się, że mimo tych wyznań, tak naprawdę ani o jej mężu, ani o dzieciach nadal nic nie wiemy. Dlaczego?

O tym, jak naprawdę wygląda życie Chylińskiej, wie wyłącznie wąskie grono jej zaufanych przyjaciół! Podobno jej najbliższym przyjacielem jest Szymon Hołownia. A dlaczego Agnieszka ma tak mało zdjęć prywatnych? Paparazzi twierdzą, że gwiazda mieszka pod kilkoma adresami, nigdy nie robi zakupów z mężem, nie chce zgodzić się na „ustawki” i właśnie dlatego nie można jej zrobić rodzinnego zdjęcia. Takie pojawiły się w prasie tylko raz, dwanaście lat temu. Wtedy fotoreporterom udało się uwiecznić gwiazdę wraz z jej partnerem Markiem i pierwszym dzieckiem. O mężu Chylińskiej wiadomo jedynie, że – jak opisuje go sama wokalistka – jest normalnym facetem, który ma stabilny charakter. Tak naprawdę nie wiadomo nawet, ile ma on lat! Podobno jest grafikiem komputerowym, podobno pracuje z domu i dlatego może zajmować się dziećmi. Podobno, podobno... Wokół Marka narosło wiele mitów, jak np. ten, że mąż Agnieszki ma romskie korzenie.

„Oni nie żyją jak typowe gwiazdy. Nie ma ich na Instagramie, nie chodzą do modnych restauracji. Za to chętnie oglądają mecze polskiej ligi na stadionach, a na wakacje jeżdżą nad Bałtyk. Dzieci Agnieszki mogą wtedy czuć się absolutnie anonimowo, bo do mediów nigdy nie przedostały się ich twarze”, śmieje się ich znajomy.