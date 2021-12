Tajemnica rozwodu Ewy Gawryluk i Waldemara Błaszczyka. Znamy powody rozstania!

Kiedy kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się o rozwodzie Beaty Kozidrak i Andrzeja Pietrasa, z pewnością nikt nie podejrzewał, że już wkrótce w prasie pojawią się zdjęcia męża artystki z nową partnerką. Jeden z tabloidów pokazał bowiem fotki Pietrasa całującego się z młodszą kobietą. Znajoma Beaty Kozidrak w rozmowie z "Na żywo" przyznała, że medialne doniesienia o nowym związku męża nie spodobały się artystce, która najwyraźniej miała nadzieję, że do czasu rozwodu, media nie będą podgrzewać atmosfery wokół ich rozstania. Beata jest zdruzgotana tym, że Andrzej nie zachował nowego związku w tajemnicy do czasu zakończenia ich rozwodu. Niestety, Beata Kozidrak oprócz rozwodu ma jeszcze jeden powód do zmartwień. Okazuje się bowiem, że w czasie kiedy artystka i jej mąż po 37 latach postanowili zakończyć swoje małżeństwo, pogorszył się stan zdrowia mamy piosenkarki.Schorowana kobieta wymaga teraz stałej opieki. Według doniesień tygodnika Beata Kozidrak razem z rodzeństwem musi zadbać teraz o swoją mamę. Wśród tylu zmartwień pojawiła się jednak jedna, bardzo radosna informacja - relacje pomiędzy Beatą Kozidrak a jej bratem uległy znacznej poprawie. Brat gwiazdy nie dogadywał się z mężem Kozidrak, przez co relacje pomiędzy rodzeństwem nie układały się zbyt dobrze. Teraz po ich rozstaniu, Beata postanowiła to zmienić. Beacie było z tym źle, ale nie chciała przeciwstawiać się mężowi. Dopiero, gdy wyprowadziła się od Andrzeja, pojednała się z bratem - przyznaje informator tabloidu. Zobacz także: Beata Kozidrak już się rozwiodła?! Potwierdza, że Pietras ma młodą partnerkę! "Mój mąż, mój były mąż, jest zakochany" Beata Kozidrak była wściekła na męża za zdjęcia w tabloidzie. Artystka rozwodzi się z mężem po 37 latach małżeństwa.