Ta pomada z Rossmanna przetrwa w idealnym stanie nawet największe upały. Teraz kosztuje niecałe 12 zł

Zgodnie z obowiązującymi trendami w tym sezonie zdecydowanie stawiamy na naturalnie wyglądające brwi. Niemniej jednak do osiągnięcia takiego efektu wciąż niezbędne są kosmetyki, choć ważne jest, by nie przesadzać z ich ilością i właściwie dobrać ich kolor. Jednym z czołowych produktów do makijażu brwi jest pomada, gdyż umożliwia zarówno wyrysowanie włosków, jak i przyciemnienie oraz utrwalenie, a do tego jest też trwała, co jest wyjątkowo istotne w okresie letnich, wysokich temperatur. Wśród niezliczonej ilości kosmetyków tego typu na polskim rynku szczególną uwagę zwraca pomada do brwi Stylista Delia Cosmetics.

Mat. prasowe

Trwała pomada do brwi na lato z Rossmanna

Pomada dostępna jest w Rossmannie za 14,99 zł, a w obecnej promocji można ją kupić nawet za niecałe 12 zł. Choć nie należy do produktów z wysokiej półki cenowej, sprawdza się lepiej od większości z z nich. Ma gęstą konsystencję, która jest bardzo łatwa w obsłudze. Do nakładania jej spokojnie można używać pędzelka i szczoteczki dołączonej do opakowania, choć przyznam, że wygodniej mi było z własnym odrobinę twardszym pędzlem. Trwałość pomady jest bez zarzutu - przetrwa największe upały, nieświadome dotykanie brwi palcami w ciągu dnia, a nawet trening. Jej formuła nie kruszy się, ani nie obsypuje i wygląda świetnie do momentu demakijażu. Pozwala na uzyskanie zarówno delikatnie, jak i mocno podkreślonych brwi. Jest też bardzo wydajna i jedno jej opakowanie starcza na kilka miesięcy. Na wizażu została ocenione na 4,8 w pięciopunktowej skali.

„Po wypróbowaniu tej pomady nie wrócę już do żadnych innych produktów. Mam mizerne brwi i trudno je wyrysować, a ta pomada nadaję im naturalny intensywny kształt i jest bardzo łatwa w użyciu. Poza tym, jest bardzo trwała i nie rozmazuje się, mimo, iż bardzo często dotykam twarzy.”

„Posiadam tę pomadę w dwóch odcieniach (jasny i ciemny brąz), które mieszam, by uzyskać idealny kolor. Produkt nie wygląda ciężko, szybko się go aplikuje i utrzymuje się bez problemu przez cały dzień. Pędzel, który jest w zestawie jest precyzyjny, ale mały dlatego używam swojego. Pomada ma też świetną cenę i jest łatwo dostępna.”

„Nie potrafię zostawić tej pomady. Miałam okazję testować ją w ekstremalnych warunkach, czyli w 40 stopniowym upale i mroźną zimą. Nawet przy wysokiej temperaturze, kiedy spływał mi już makijaż z twarzy, ona ani drgnęła. Świetnie się ją nakłada i nie rozwarstwia się podczas aplikacji. Do tego w opakowaniu jest bardzo cienki pędzelek, który pomaga w precyzyjnym zaznaczeniu konturu brwi. Plusem jest też naturalna kolorystyka.”