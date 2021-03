Ta influencerka jest tak ładna, że ludzie tatuują sobie jej twarz! Ellie O'Donnell robi furorę w sieci 

Ellie O'Donnell jest doskonałym przykładem na to, że piękna buzia i ładne zdjęcia na Instagramie mogą zapewnić międzynarodową karierę. 24-letnia influencerka z Wielkiej Brytanii, którą na Instagramie śledzi już ponad 1,2 mln. osób jest ogromną inspiracją nie tylko dla nastolatek marzących o karierze modelki, czy kobiet poszukujących swojego stylu, ale również... tatuatorów. Brzmi zabawnie? A jednak! Okazuje się, że sympatycy tej blond piękności są tak w nią wpatrzeni, że ozdabiają sobie skórę jej podobizną. Naprawdę jest aż taka śliczna, by jej wizerunek uwieczniać na swojej skórze?

Niektórzy lubią, kiedy tatuaż mocno rzuca się w oczy i stawiają na duże, wyraziste wzory, inni z kolei decydują się na minimalizm. Jeszcze inni idą krok dalej i wybierają podniosłe sentencje, imiona bliskich osób, a nawet ich podobizny. A co powiecie na to, że fani tej 24-letniej Brytyjki są w nią aż tak zapatrzeni, że tatuują sobie jej twarz?

Zobacz także: Nieznane tatuaże polskich gwiazd

Ellie O'Donnell, bo o niej mowa, to 24-letnia brytyjska influencerka, którą śledzi na Instagramie już ponad 1,2 mln. osób z całego świata. Długowłosa blond piękność urzeka swoich obserwatorów wielkimi, zielonymi oczami, śnieżnobiałym uśmiechem, niebotycznie długimi nogami, talią osy, czy wydatnym biustem, który uwielbia podkreślać głębokimi dekoltami oraz skąpymi topami.

Instagramowa modelka ma na swoim koncie również wiele współprac z licznymi markami, które ochoczo promuje w mediach społecznościowych. To im zawdzięcza ekskluzywne ubrania, dodatki, kosmetyki, czy egzotyczne wakacje, a także rzeszę wiernych fanów. Od niedawna dziewczyna również sama postanowiła stać się kreatorką mody i założyła własną markę odzieżową The O Dolls Collection, w ofercie której znajdziemy seksowne, welurowe dresy, kuszące kostiumy kąpielowe, czy ponętną bieliznę. To właśnie własna marka, liczne współprace, a także instagramowe konto dziewczyny zapewniły Ellie rzeszę wiernych fanów, którzy na każdym kroku komplementują jej urodę. Niektórzy z nich postanowili pójść nawet o krok dalej i uwiecznić piękno swojej idolki na własnym ciele.

Zobacz także: Wiedzieliście, że Ania Lewandowska ma tatuaż? Zrobiła go w takim miejscu, by nikt nie zobaczył…

Jak się okazuje, nie tylko fani Ellie mają na swojej skórze jej podobiznę. Twarz dziewczynychętnie proponują klientom także sami tatuatorzy zachwyceni urodą zjawiskowej blondynki.

Ellie O'Donnell, potwierdza, że każdy tatuaż z jej podobizną budzi w niej zachwyt i niezwykle cieszy ją to, że wierni fani chcą pozostać z nią do końca życia.

So a tattoo artist just sent me this design he will be doing today! So crazy this is the 7th time someone’s had my face tattooed!! pic.twitter.com/kMdjMhBLOw