Letni styl Pauliny Sykut-Jeżyny to kwintesencja kobiecości, lekkości i wyczucia trendów. Prezenterka Polsatu chętnie sięga po zwiewne sukienki maxi w kwiatowe wzory, pastelowe odcienie oraz modne komplety z topami i szerokimi spodniami. W jej stylizacjach dominują delikatne tkaniny, bufiaste rękawy, wycięcia oraz asymetryczne kroje, które podkreślają sylwetkę i dodają charakteru. Paulina nie boi się łączyć klasyki z nowoczesnością, często wybierając ubrania od polskich projektantów oraz sieciówek, takich jak Reserved czy Sinsay. Jej letnie outfity są inspiracją dla wielu kobiet, łącząc w sobie elegancję, wygodę i aktualne modowe trendy.

Reklama

Paulina Sykut w krótkim topie

Styl Pauliny Sykut-Jeżyny to inspiracja dla wielu kobiet, które pragną wyglądać modnie i czuć się komfortowo w letnich miesiącach. Jej umiejętność łączenia klasyki z nowoczesnością, dbałość o detale oraz wyczucie trendów sprawiają, że każda jej stylizacja przyciąga uwagę i zachwyca. Paulina Sykut-Jeżyna ceni sobie również wygodę, dlatego w jej letnich stylizacjach nie brakuje luźnych spodni, krótkich topów czy kompletów z lekkich tkanin. Taki zestaw miała na sobie niedawno i zachwyciła swoje fanki.

Tym razem Paulina Sykut sięgnęła po propozycję od marki Toza złożoną z topu za 449 zł i spódnicy, którą na stronie marki kupicie w cenie 529 zł. Cena nie należy do niskich, ale ten komplet z pewnością idealnie sprawdzi się na wiele okazji i jest niezwykle wygodny.

Modny top w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny za 17 zł

Jeśli szukacie topu w podobnym stylu, jak ten, który nosi Paulina Sykut-Jeżyna, to możecie go znaleźć w popularnej sieciówce. Właśnie ruszyły wyprzedaże, a co za tym idzie, wiele modeli jest dostępnych w rewelacyjnych i naprawdę niskich cenach. Model w stylu gwiazdy Polsatu kupicie teraz w H&M za uwaga... 17 zł. Został przeceniony z 49 zł.

Bluzka top H&M 17,99 fot. mat. prasowe

Co więcej, można go jeszcze upolować w trzech modnych kolorach: czarnym, beżowym i hitowym 'butter yellow'. Ten top idealnie sprawdzi się w zestawieniu z szortami, spódnicą czy szerokimi spodniami. To świetna propozycja zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjście. Biegnijcie do sklepów, bo znika jak świeże bułeczki!

Bluzka top H&M 17,99 fot. mat. prasowe

Paulina Sykut nie zapomina o dodatkach

Letni styl Pauliny Sykut-Jeżyny to również dbałość o detale. Prezenterka często wybiera subtelny manicure w stylu "clean girl", stawiając na naturalność i minimalizm. Jej paznokcie są eleganckie i ponadczasowe, idealnie komponując się z letnimi stylizacjami. Dodatki, takie jak plecione torby, okulary przeciwsłoneczne czy delikatna biżuteria, dopełniają jej looki, nadając im wyjątkowego charakteru

Paulina Sykut-Jeżyna w modnym topie fot. Instagram @paulinasykutjezyna

Zobacz także: