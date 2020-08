Szykowna Justyna Steczkowska świętowała urodziny w "Dzień Dobry TVN". Sukienka w kwiaty podkreśliła jej świetną figurę! 

Justyna Steczkowska świętowała wczoraj swoje 48. urodziny! Z tej okazji pojawiła się w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadała m.in. o swoich największych muzycznych sukcesach, planach na przyszłość, sekretach doskonałej sylwetki i dzieciach! Na tę okazję diwa wybrała stylową kreację - białą sukienkę w kwiaty oraz oryginalną torebkę! Wyglądała, jak zawsze, zjawiskowo!

Patrząc na Justynę ciężko uwierzyć, że gwiazda za dwa lata będzie świętować "pięćdziesiątkę", choć sama piosenkarka zapewnia, nie może się tego doczekać! Ale nic dziwnego - Steczkowska wygląda wprost rewelacyjnie! Jaki jest sekret jej sylwetki?

Forma się trzyma, a grawitacja nie jest moją najlepszą przyjaciółką, ale to dlatego, że się ruszam. Może nie dużo, ale regularnie, dwa razy w tygodniu. W domu staram się robić wieczorem brzuszki, jak coś oglądam, chodzę też na jogę w wolnych chwilach - mówiła Justyna w "Dzień dobry TVN".

Justyna opowiedziała również o swoich dzieciach. Najstarszy syn gwiazdy, Leon, zajmuje się muzyką, a co ciekawe, młodszy, 15-letni Staś, zrezygnował z gry na fortepianie i zajął się... gotowaniem! Ma za sobą już staże w restauracjach, a w domu artystki rozpieszcza wszystkich swoimi potrawami:

Młodszy syn grał długo na fortepianie. Po 6 latach okazało się, że robił to dla mamy, a nie dla siebie. Przeprowadził rozmowę i powiedział, że nie chce grać, tylko chce zostać kucharzem. Widać pasję w tym dziecku. W domu piecze i gotuje tak, że to jest szok - chwaliła się Justyna!

Z kolei Helenka, córeczka Justyny, jest dla niej największą inspiracją:

Ona jest moją inspiracją w tak wielu dziedzinach życia. Dla niej powstała cała kolekcja Anima by Justyna Steczkowska. To jest taki mały elf, jest moim wielkim szczęściem i napędem do życia - mówiła gwiazda w "Dzień Dobry TVN"