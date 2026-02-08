Edward Linde-Lubaszenko, wybitny polski aktor teatralny i filmowy, zmarł 8 lutego 2026 roku. Informację o śmierci ojca przekazał w mediach społecznościowych jego syn, Olaf Lubaszenko. W emocjonalnym wpisie napisał: „Żegnaj, Tato”. Aktor miał 86 lat. Edward Linde-Lubaszenko był jedną z najważniejszych postaci polskiego teatru i filmu. Jego odejście wywołało poruszenie w całym środowisku artystycznym. Gwiazdy w poruszających słowach żegnają aktora i okazują wsparcie Olafowi Lubaszence.

Edward Linde-Lubaszenko nie żyje

Edward Linde-Lubaszenko przez lata zapisał się w pamięci widzów niezapomnianymi rolami. Wystąpił w kultowych filmach, takich jak „Sztos”, „Psy”, „Chłopaki nie płaczą”,, „Futro z misia” i „Receptura”. Na swoim koncie miał też role w serialach m.in: "Stawka większa niż życie", "Barwy szczęścia" czy nawet "M jak miłość".

Aktor był również związany z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, z którym współpracował od 1973 roku. Poza działalnością sceniczną, Linde-Lubaszenko był profesorem Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Pełnił tam także funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego. W uznaniu zasług dla polskiej kultury w 2024 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Gloria Artis.

Środowisko artystyczne w żałobie po śmierci Edwarda Linde-Lubaszenko

Śmierć Edwarda Linde-Lubaszenki poruszyła nie tylko jego rodzinę, ale też całe środowisko artystyczne. Pod wpisem Olafa Lubaszenki pojawiły się liczne komentarze wyrażające współczucie i smutek, a także słowa wsparcia dla jego syna Olafa.

Do widzenia Panie Edwardzie - napisał w relacji na Instastories Borys Szyc

Z kolei Marcin Rogacewicz skierował słowa do Olafa Lubaszenki:

Olaf, całym sercem i myślami jestem przy Tobie. - pisze Marcin Rogacewicz

Kondolencje złożyli również Jan Lubomirski-Lanckoroński, Ewa Gawryluk, Borys Szyc, Adam Sztaba, Monika Olejnik, Karolina Korwin Piotrowska, Tomasz Karolak i Robert Motyka. Dla wielu z nich był nie tylko mistrzem, ale także mentorem i przyjacielem.

Olafku ściskam z serca i łączę się w bólu R.I.P. - napisał poruszony Michał Milowicz

Monika Olejnik dodała:

Olafie współczujemy - dodaje Monika Olejnik

A Barbara Kurdej-Szatan przypomniała, gdzie poznała wybitnego aktora:

Bardzo przykro :(((( mój Profesor z PWST Tulę Cię mocno Olaf… - wyznała Barbara Kurdej-Szatan

Rodzinie i bliskim składamy kondolencje!

