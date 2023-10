Komunikacja, praca, hobby – dzięki smartfonowi wszystko, co dla nas ważne, możemy dziś robić w każdej chwili i niemal w każdym miejscu. Przyzwyczailiśmy się do tego, że zawsze i wszędzie mamy przy sobie niewielkie urządzenie o wielkich możliwościach. W niezwykły potencjał smartfonów wierzy Marcin Prokop, znany dziennikarz, prezenter, felietonista. Gdy OPPO zaproponowało mu współpracę ambasador marki, najpierw testował urządzenia przez miesiąc, zanim stwierdził, że może z czystym sumieniem polecić sprzęty OPPO. Od tego momentu, nie rozstaje się ze swoim smartfonem OPPO Reno4 Pro 5G! Marcin Prokop wziął również udział w niezwykłej premierze nowości OPPO i został gospodarzem talk-show "Sztuka w technologii" dostępnym na platformie Player.pl. W programie rozmawiał z zaproszonymi gośćmi o tym, jak realizują swoje pasje, a nawet pracę, za pomocą smartfona!

Dziś wszyscy jesteśmy twórcami

Niezależne od tego, czy tworzymy na własny użytek do domowego archiwum, czy robimy to zawodowo, oczekujemy od urządzenia, jakim się posługujemy, wysokiej jakości i niezawodności. Model OPPO Reno4 Pro 5G są wyposażone w doskonałe aparaty o rozdzielczości 48 MP z laserowym autofokusem. Dzięki nim możemy bez żadnych ograniczeń utrwalać otaczającą nas rzeczywistość. Amatorzy mają do wyboru kilka trybów fotografowania: od zdjęć portretowych, poprzez pejzaże, aż fotografię makro. Wbudowane filtry zapewniają ekstremalnie wysoki kontrast zdjęć, unikalne faktury, ziarnisty wygląd vintage i efekty winietowe. Oprócz tego algorytmy optymalizują kolory, idealnie odzwierciedlając rzeczywistość. Szczególną jakość uzyskamy robiąc zdjęcia nocne. Nie tylko oświetlonych miast i wnętrz, ale też natury. Aparaty w smartfonach OPPO naprawdę robią zdjęcia w ciemnościach. W programie "Sztuka w technologii" Marcin Prokop przedstawił widzom popularyzatora wiedzy o kosmosie, Karola Wójcickiego, który zajmuje się obserwacją i fotografowaniem nocnego nieba. Kto kiedyś próbował uwiecznić układ planet zwykłym smartfonem, ten wie, że większość urządzeń może sobie z tym zadaniem nie poradzić. Tymczasem smartfon OPPO uwiecznia nocne niebo dokładnie tak, jak my je widzimy. W fotografowaniu z OPPO nie ograniczają nas już możliwości sprzętu. Możemy teraz uruchomić wyobraźnię, włączyć spostrzegawczość i bez przeszkód rozwijać nasze zainteresowania.

Masz w sobie żyłkę reżyserską?

Włącz kamerę. Ze smartfonem OPPO możesz utrwalać wszystko, nawet w trudnych warunkach. Jeśli coś dzieje się dynamicznie, trudno utrzymać smartfon w jednej pozycji. Wtedy obraz „skacze” i nie da się go oglądać. Tymczasem optyka w urządzeniach OPPO zawieszona jest w specjalnym żelu, a dodatkowo wspierana jest przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu, nawet biegnąc, utrwalimy płynny i przyjemny dla oka obraz. Podczas kręcenia filmów, możemy skorzystać z trybu Pro. Ustawia się w nim ręcznie wszystkie parametry zapisu, a to znacznie ułatwia osiąganie zamierzonych efektów.

Dzięki dużej mocy urządzenia, każdy materiał można obrobić szybko i sprawnie. Przyciąć, zmontować, podrasować i gotowe! Niepowtarzalny film z życia rodziny, miasta, relacja z wycieczki w nieznane, czy reportaż z ważnych społecznie wydarzeń, możemy natychmiast wrzucić do sieci i podzielić się nim z innymi. Dzięki technologii 5G, efekty naszej pracy niemal natychmiast będą mogli zobaczyć użytkownicy mediów społecznościowych na całym świecie.

Jak mówi Marcin Prokop, współczesna technologia daje ogromne możliwości wszystkim kreatywnym ludziom. Dzięki niej każdy może być twórcą i sam decydować, co i kiedy pokaże swojej publiczności. Ze smartfonem OPPO pasja bardzo łatwo może przerodzić się w zawód na całe życie.

Szybkie ładowanie

Smartfony OPPO są wielofunkcyjnymi narzędziami, idealnymi nawet dla najbardziej wymagających użytkowników. Również dla tych, którzy są w ciągłym ruchu i czasem zapominają podłączyć telefon do ładowania. Większość smartfonów potrzebuje sporo czasu, by zgromadzić niezbędny zapas energii do wielogodzinnej pracy. A OPPO Reno4 Pro 5G ładuje się w niecałe 20 minut do czasu pozwalającego na użytkowanie przez cały dzień. Pełne naładowanie to około 35 minut. Trzeba przyznać, że daje to poczucie wolności i bezpieczeństwa.

Gdy jednak nie mamy dostępu do źródła prądu, a bateria jest prawie wyładowana, co wtedy? W tej sytuacji możemy włączyć w telefonie tryb superoszczędny. Ograniczy on działanie funkcji, które nie są w tej chwili niezbędne, ale wciąż umożliwi korzystanie z tych, na których nam zależy. Z OPPO sami wybieramy, co jest dla nas ważne.

Marka jest obecna w Polsce od stycznia 2019 roku. Produkty OPPO można zakupić u renomowanych sprzedawców, są też w ofercie operatorów telekomunikacyjnych.

Obejrzyj „Sztukę w technologii” na platformie Player.pl! Posłuchaj, co o możliwościach nowych smartfonów OPPO mówią: fotograf i dziennikarz Mikołaj Komar, astronom Karol Wójcicki oraz projektant mody Zulu Kuki. Marcin Prokop zaprasza!

Materiał powstał z udziałem marki OPPO