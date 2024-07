Trwa seria bolesnych kontuzji na igrzyskach w Rio de Janeiro. Swoją pogoń za medalem sportowcy często przypłacają urazami, które na długie miesiące wykluczają ich ze sportu. Tak było m.in. w przypadku francuskiego gimnastyka Samira Ait Saida. Podobny los czeka ormiańskiego sztangistę Andranika Karapetjana.

Kontuzja Andranika Karapetjana

Karapetjan jest mistrzem Europy w kategorii do 77 kilogramów. Na igrzyskach w Rio rywalizował w grupie najlepszych sztangistów w tej kategorii (zawody rozgrywane na pomoście ciężarowców podzielone są na dwie grupy - słabszą i mocniejszą). Po rwaniu Karapetjan zajmował drugie miejsce, a w drugiej próbie w podrzucie podszedł do ciężaru 195 kilogramów. Podniósł go tak niefortunnie, że gdy sztanga już była w górze, z całym impetem runęła do tyłu wyginając lewę ramię sportowca w łokciu. Ormianin zaczął zwijać się z bólu, musiały interweniować służby medyczne. To był koniec zawodów dla siłacza.

Zobacz kontuzję Andranika Karapetjana. UWAGA! DRASTYCZNE!

بالفيديو - الرباع الأرميني Andranik Karapetyan حاول رفع 195 kg في أولمبياد ريو.. فكسرت ذراعه pic.twitter.com/QVHMTCHX7k

— #الجابرية_نيوز (@aljabriyanews) August 11, 2016

Zawodnikowi z Armenii życzymy zdrowia!

Andranik Karapetjan miał wszystko pod kontrolą.

Potem było już tylko gorzej.

