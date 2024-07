Trudno skomentować wpis, jaki umieścił na Facebooku Krzysztof Szramiak, polski sztangista, który przed igrzyskami został przyłapany na dopingu i nie pojechał do Rio, gdzie miał być zawodnikiem rezerwowym. Szramiak w niewybrednych słowach skomentował zamieszanie wokół Tomasza Zielińskiego i jego wyrzucenia z igrzysk z powodu stosowania dopingu. Wpis już został usunięty, ale internauci zdążyli go zapisać.

Szramiak w swoim wpisie nazywa Tomasza Zielińskiego bohaterem narodowym.

Oto treść wpisu Krzysztofa Szramiaka:

– Jeśli były minister sportu Adam Korol mówi, że Tomasz Zieliński, dzięki któremu Polska i Polacy mieli wiele razy powód do dumy narodowej, człowiek wzór! i inspiracja dla wielu młodych sportowców! bohater narodowy człowiek który poświęcił zdrowie i całe młode życie, oddał serce dla Wielkiej Polski! nie ma prawa nosić koszulki z orłem na piersi! To ja powiem tak, nasz kraj przesiąkł już całkowicie ścierwem politycznym!! które w końcu musimy zacząć sądzić na publicznych wiecach za ich kłamstwa i oszustwa! Tak jak w średniowieczu robili to Francuzi na gilotynę! albo na sznur! – napisał na swoim Facebooku Szramiak (pisownia oryginalna)