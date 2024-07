Adrian Zieliński, złoty medalista igrzysk w Londynie, złapany na dopingu? Tak twierdzi "Gazeta Pomorska"! To brat wykluczonego już z igrzysk za doping Tomasza Zielińskiego! Jeśli informacja potwierdzi się oficjalnie, będzie to kolejny wstyd dla polskiego sportu i szok dla kibiców, którzy upatrywali w Adrianie Zielińskim kandydata do złota w Rio.

Rio 2016: Adrian Zieliński złapany na dopingu!

Informację o dopingu mistrza olimpijskiego podała "Gazeta Pomorska". Gazeta donosi również, że faworyt zawodów w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 94 kilogramów już został poinformowany o pozytywnym wyniku badania antydopingowego.

Sam Adrian Zieliński zaprzecza tej informacji i twierdzi, że o niczym nie wie. Skomentował najnowsze informacje w TVN24.

- Nic nie wiem na temat dopingu u siebie. Jestem w wielkim szoku, nie wiem co mam powiedzieć. Musiałbym być skończonym idiotą. To jakaś manipulacja, ktoś w tym miesza. Nie biorę pod uwagę tego, że mogę nie wystartować na Igrzyskach - mówi. - Zostaliśmy w coś wrobieni. Może ktoś nam podrzucił to. Nie wiem, nie mam pojęcia - powtarzał nasz sportowiec.

Przyznał też, że jest załamany, ale ciągle chodzi normalnie na treningi.

Wczoraj Adrian Zieliński tak komentował przyłapanie na dopingu swojego brata Tomasza:

– Przed samym wyjazdem byliśmy co tydzień badani. To jest niemożliwe, żeby brat wpadł tutaj na kontroli. To dla mnie niewytłumaczalne. Jeżdżę z nim od 10 lat na zgrupowania, zawsze mieszkamy razem, wszystko robimy razem. To jest niemożliwe. Musiałby być totalnym idiotą, żeby wziąć substancję, która na dodatek działa po 6-8 tygodniach, a w organizmie utrzymuje się ok. 18 miesięcy. To jest nielogiczne. Nie wiem, skąd ten wynik. Ta Brazylia to trzeci świat. Jestem załamany. Leżę, płaczę. Jest to po prostu niemożliwe.

Więcej szczegółów wkrótce.

To koniec kariery Adriana Zielińskiego?

Za doping żadnej nagrody na pewno nie otrzyma.