To jest utwór który obrazuje też mój świat którym się obracam. My wszystko widzimy w pozytywnym odbiorze, ale gdzieś tam za kulisami dzieją się rzeczy, o których ludzie nie wiedzą. I my musimy się z tym wszystkim borykać. Mówię w imieniu tak naprawdę wielu artystów, wielu wokalistów, ludzi którzy wykonują zawód publiczny. Dla ludzi to proste jest w odbiorze, że przychodzimy do telewizji uśmiechamy się, ubrani pomalowani. A ci ludzie muszą zrozumieć jak duża odpowiedzialność drzemie na naszych barkach. Coś może się wydarzyć i możemy zostać zdegradowani 0- powiedział o znaczeniu nowego singla Michał Szpak.