Niewiele osób może pamięta, ale zarówno Michał Szpak, jak i Grzegorz Hyży sami byli niegdyś uczestnikami talent show, w jakich od września będą oceniać uczestników w "The Voice Of Poland"! Jaką drogę przeszli?

Michał Szpak i Grzegorz Hyży - od uczestnika do trenera!

9. edycja "The Voice Of Poland" startuje już niebawem! Oprócz Patrycji i Piotra, którzy mogą pochwalić się długoletnim stażem na scenie muzycznej, w jury zasiądzie dwóch, młodych panów! Michał, w odróżnieniu od Grześka, ma już wprawdzie za sobą jeden sezon oceniania ukrytych talentów, jednakże obaj niegdyś byli sami oceniani w podobnym programie muzycznym! Zobaczcie jak to się zaczęło...