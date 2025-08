Produkcja "M jak Miłość" wydała komunikat. Okazało się, że jeden z głównych aktorów serialu obchodzi okrągłe urodziny!

Ekipa popularnego serialu „M jak miłość” zaskoczyła widzów emocjonalnym komunikatem opublikowanym w mediach społecznościowych. 5 sierpnia, oficjalny profil serialu udostępnił wyjątkowe życzenia z okazji 50. urodzin jednego z najważniejszych aktorów w obsadzie – Krystiana Wieczorka.

Gest produkcji natychmiast wywołał falę pozytywnych reakcji fanów serialu. Widzowie nie kryli wzruszenia, a komentarze pełne ciepłych słów zaczęły się mnożyć. Krystian Wieczorek to postać szczególnie bliska sercom widzów, co potwierdzają reakcje na każdy wątek związany z jego bohaterem – mecenasem Andrzejem Budzyńskim.

Krystian Wieczorek to nie tylko ceniony aktor, ale także oddany mąż i ojciec. Widzowie kojarzą go głównie z roli prawnika Budzyńskiego w „M jak miłość”. W serialu był najpierw mężem Marty (w tej roli Dominika Ostałowska), a później związał się z Magdą (Anna Mucha). Jego wątki serialowe mają ogromne grono fanów, a postać cieszy się niesłabnącą popularnością.

Prywatnie Wieczorek odnalazł miłość życia na planie serialu. Jego żoną jest Maria Szafirska – poznali się podczas pracy nad produkcją. Aktor wielokrotnie podkreślał, że już w momencie poznania wiedział, że to „ta jedyna”.

Jak poznałem Marysię, to miałem taką intuicję potężną, takie przeczucie, że to jest ta osoba. Nie znaliśmy się i już wiedziałem, że będziemy razem

Ich związek zaowocował narodzinami córki w 2018 roku. Krystian Wieczorek nie kryje, że rodzina jest dla niego najważniejsza.

Krystian Wieczorek skończył 50 lat, a jego życie prywatne przeszło ogromną transformację od momentu pojawienia się w serialu. Małżeństwo i ojcostwo na zawsze odmieniły jego perspektywę. W wywiadzie dla programu „Pytanie na śniadanie” podkreślał, jak ważna jest dla niego stabilizacja i bycie z bliskimi.