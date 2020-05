Szokujące słowa Krzysztofa Jackowskiego o koronawirusie! Kiedy koniec pandemii i co wspólnego mają z tym politycy? 

Krzysztof Jackowski opublikował w sieci nowy film, w którym odpowiedział na pytanie internautów o koniec pandemii koronawirusa w Polsce. Co zdradził jeden z najpopularniejszych jasnowidzów w naszym kraju? Czy według Krzysztofa Jackowskiego pandemia koronawirusa wkrótce zniknie? Jasnowidz głośno przyznał, że wszystko uzależnione jest od... polityków! Jak to możliwe? Zobaczcie, co powiedział Krzysztof Jackowski!

Kiedy koniec pandemii koronawirusa? Zdradza jasnowidz Jackowski

Ostatnie wizje Krzysztofa Jackowskiego wstrząsnęły internautami. Jasnowidz mówił wówczas, że już za kilka miesięcy może dojść do wojny! Krzysztof Jackowski zapowiedział, że więcej o swoich obawach opowie w kolejnym filmie na youtube.com. Wczoraj jasnowidz zdradził, że następne nagranie pojawi się na jego kanale już w czwartek (28 maja). Podczas zapowiedzi Jackowski odpowiedział jednak na jedno z pytanie internautów dotyczące koronawirusa w Polsce. Kiedy nastąpi koniec pandemii?

Co z wirusem, kiedy będzie koniec?- zapytał internauta.

- Tak długo póki politycy beda chcieli na nim coś ugrać, to on bedzie ten wirus. Niestety, to jest wielka zagadka- odpowiedział Krzysztof Jackowski.

Czy to oznacza, że według Krzysztofa Jackowskiego w Polsce już nie ma pandemii koronawirusa? Co o tym sądzicie? Wierzycie w wizje i przeczucia jasnowidza? Mamy nadzieję, że Krzysztof Jackowski w kolejnym filmie, którego premiera jest zapowiedziana na dziś rozwinie swoją myśl o końcu pandemii koronawirusa w Polsce.

Czy kolejna wizja jasnowidza znów wstrząśnie internautami?

