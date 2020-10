Szokujące nagranie z Melanią Trump! Pierwsza dama USA: "Odpie*dolcie się ode mnie"!

Melania i Donald Trump są zarażeni koronawirusem – to wiadomość numer jeden, która obiegła dziś amerykańskie i światowe media. Okazuje się, że prezydent ma nadal pełnić swoje obowiązki, ale będzie przebywał na kwarantannie. To nie jedyna sensacyjna wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Niedługo przed wyborami prezydenckimi w USA stacja CNN ujawniła nagrania Melanii Trump, która rozmawiała ze swoją przyjaciółką, Stephanie Winston Wolkoff. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie narzekania Pierwszej damy i jej ostry ton! Na co narzeka żona Donalda Trumpa?

Szokujące wypowiedzi Melanii Trump!

Nagrania ujawnione przez CNN pochodzą z 2018 roku, a cała rozmowa dotyczy przede wszystkim sytuacji nielegalnych imigrantów. Głośno było wtedy o rodzicach oddzielanych od dzieci na granicy z USA. Melania w nagraniach mówi wprost przyjaciółce, że media wciąż ją krytykują i obwiniają za wszystko, co robi jej mąż:

Mówią, że jestem współwinna, że jestem taka sama, jak on, że go wspieram. Nie mówię wystarczająco, nie robię wystarczająco dużo - wyznała rozgoryczona Melania Trump.

Pierwsza dama wspomina o tym, że stara się należycie wypełniać swoje obowiązki, na co poświęca mnóstwo czasu i pracy:

Zap*erdalam z tymi świątecznymi rzeczami, a sama wiesz, kogo k*rwa obchodzą świąteczne dekoracje? Ale muszę to robić, prawda. Robię to i mówię, że pracuję nad świętami, a oni pytają: "a co z dziećmi, które są odseparowywane?". Odpie*dolcie się ode mnie. Czy mówili tak, gdy działo się to za Obamy? Próbowałam połączyć dzieci z matkami. Ale nie ma takiej możliwości, to jest cały proces prawny - dodaje.

Kobieta żali się też, że jest stale krytykowana, czego nie doświadczała poprzednia pierwsza dama, którą media kochały, a każda jej inicjatywa odbijała się głośnym echem.

Nie chcą zrobić żadnego materiału (...) nie zrobią nic, bo są przeciwko nam - podsumowuje.

Melania Trump ma aż takie powody do narzekań? Faktycznie jej osoba jest postrzegana przez pryzmat jej męża, ale trudno od tego uciec!

Trzeba przyznać, że w Białym Domu przed wyborami prezydenckimi robi się coraz ciekawiej!

