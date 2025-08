Maciej Mindak był znanym agentem nieruchomości, a także popularną osobowością telewizyjną, szczególnie rozpoznawalną z programów emitowanych w stacjach TVN Style i HGTV. W oczach wielu uchodził za człowieka pełnego energii, pozytywnego nastawienia i profesjonalizmu. Był nie tylko medialną postacią, ale również ciepłym, rodzinnym człowiekiem — ukochanym synem, bratem, tatą i przyjacielem. W mediach społecznościowych rodzina Mindaka napisała poruszające słowa po jego śmierci: „Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł Maciej Mindak — ukochany Syn, Brat, Tata, Przyjaciel, wulkan pozytywnej energii. Człowiek o wielkim sercu i umyśle. Pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę”.

Reklama

Maciej miał 38 lat i wkrótce planował obchodzić swoje 39. urodziny. Jego nagła śmierć wywołała falę smutku i wstrząsu zarówno wśród najbliższych, jak i licznych fanów, którzy podziwiali go za zaangażowanie i optymizm.

Wypadek w Wołominie. Co wydarzyło się nocą z 22 na 23 lipca?

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z 22 na 23 lipca 2025 roku w Wołominie. Jak ustalono, kolizja miała miejsce na skrzyżowaniu ulic Legionów i Lipińskiej. To właśnie tam Maciej Mindak kierując motocyklem marki Suzuki, zderzył się z samochodem osobowym marki BMW.

Według wstępnych ustaleń policji, to motocyklista nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi BMW. W wyniku zderzenia Maciej Mindak doznał masywnych obrażeń ciała. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, które przetransportowały go do szpitala. Mimo intensywnej reanimacji i walki lekarzy o jego życie, Mindak zmarł 23 lipca 2025 roku.

Prokuratura zabiera głos. Śledztwo w sprawie tragicznej śmierci

Tragedia została objęta śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Wołominie. O jego szczegółach poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, prokurator Karolina Staros. W oświadczeniu przesłanym do redakcji wskazano, że:

Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło w nocy 22 lipca 2025 r. w Wołominie na skrzyżowaniu ul. Lipińskiej i Legionów. W tym wypadku Maciej Mindak doznał masywnych obrażeń ciała, w wyniku których zmarł w dniu 23 lipca 2025 r. Śledztwo jest prowadzone w sprawie czynu z art. 177 § 2 k.k., nikomu dotychczas nie postawiono zarzutów. Śledztwo jest na wstępnym etapie, nie sposób w chwili obecnej wskazać kiedy i w jaki sposób zostanie zakończone

Artykuł 177 § 2 Kodeksu karnego dotyczy wypadków drogowych skutkujących śmiercią człowieka i jest obciążony surowymi konsekwencjami prawnymi. Na ten moment nie ma jednoznacznych informacji, kto i czy w ogóle zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Reakcje fanów i bliskich. Poruszające pożegnania Macieja Mindaka

Wieść o śmierci Macieja Mindaka rozeszła się błyskawicznie po mediach społecznościowych i platformach informacyjnych. Poruszeni internauci składali wyrazy współczucia rodzinie i wspominali chwile spędzone z nim na ekranie. Szczególny żal wyraziła stacja TVN Style, która opublikowała poruszający wpis pożegnalny: „Będziemy tęsknić”.

Znane osoby z branży medialnej, jak i przyjaciele Mindaka, nie kryli wzruszenia i niedowierzania. Jego tragiczna śmierć pozostawiła głęboką pustkę w sercach wielu osób.

Śmierć Macieja Mindaka to również ważny sygnał o niebezpieczeństwach czyhających na kierowców na polskich drogach. Tragedia w Wołominie po raz kolejny pokazuje, jak cienka jest granica między codziennością a dramatem.

Zobacz także:

Reklama