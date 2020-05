Szokująca wizja Jackowskiego, sam nie chce wierzyć w to, co zobaczył! Mówi o wielkich protestach

Krzysztof Jackowski podczas relacji na youtube.com podzielił się swoją najnowszą wizją dotyczącą pandemii koronawirusa i sceny politycznej w Polsce! Jeden z najpopularniejszych jasnowidzów w naszym kraju w nowym filmie opublikowanym w sieci twierdzi, że pandemia koronawirusa może być wytworem marketingowym i nie ma aż takiej siły, jak nam się to wmawia. To jednak nie koniec!

Krzysztof Jackowski powiedział, co według niego już wkrótce stanie się z PiS-em i jakie plany mają rządzący.

Krzysztof Jackowski podczas relacji na youtube.com powiedział wprost, że według niego rząd Prawa i Sprawiedliwości nie doczeka następnych wyborów. Co więcej według jasnowidza to sami politycy mają zrezygnować z władzy! Politycy mają również wprowadzić dwie szokujące ustawy...

To się skończy. Rząd PiS-u się rozejdzie, rząd PiS-u uważam zostawi to, co się w tej chwili dzieje, zostawi nas z tą sytuacją. Tak to wygląda jakby ten rząd nie będzie dalej chciał nawet rządzić, oczywiście pretekst do tego znajdzie... Zaryzykuje - kojarzą mi się w Polsce wielkie protesty, ale z takiego dziwnego powodu. Ten rząd albo przed wyborami prezydenckimi albo zaraz po nich wprowadzi dwie ustawy, to nie będą ustawy gospodarcze, to będą dwa postanowienia, dwie ustawy jakieś, które zszokują nas wszystkich, które... ja się boję użyć tego zdania!