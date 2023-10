Syn Zenka i Danuty Martyniuków ogłosił właśnie, że wziął drugi ślub. W mediach już pojawiło się kilka zdjęć z ceremonii, ale na żadnym z nich nie widać rodziców Daniela. Teraz wyszło na jaw, jaki może być tego powód.

Reklama

Danuta Martyniuk dosadnie o ślubie syna

Chociaż Zenek i Danuta Martyniukowie nieczęsto wypowiadają się na temat syna, nie było tajemnicą, że gdy jego życie burzyło się jak domek z kart, był to dla nich ogromny cios. Oboje z nadzieją wyczekiwali dnia, gdy Daniel w końcu stanie na nogi i przestanie mieszać się w kłopoty. Kiedy po rozwodzie związał się z niejaką Faustyną, Martyniukowie w końcu mogli odetchnąć z ulgą.

Danuta Martyniuk z synem EOS

Zobacz także: Zmiany w małżeństwie Zenona i Danuty Martyniuków. Muzyk zrobił to na koncercie "Roztańczony PGE Narodowy"

Dziś dowiedzieliśmy się nawet, że Daniel Martyniuk wziął drugi ślub! Uroczystość odbyła się na Bali, a panna młoda już zdążyła pochwalić się kilkoma kadrami, zdradzając więcej szczegółów na temat ceremonii. To, co od razu zwraca uwagę na zdjęciach, to brak gości. Na żadnej z fotek nie znaleźli się również rodzice Daniela, co z kolei zrodziło wiele pytań.

By rozwiać wszelkie wątpliwości, Pudelek skontaktował się z Danutą Martyniuk i poprosił o komentarz. Już na wstępie jej reakcja okazała się co najmniej zaskakująca, bo zaczęła dopytywać, o jaki ślub chodzi. Potem rzuciła krótko:

Mhm... Ja nic nie wiem - stwierdziła w rozmowie z Pudelkiem.

Daniel Martyniuk z Faustyną Instagram@faustynaaj

Zobacz także: Zenon Martyniuk w ogniu krytyki fanów. Wszystko przez ten występ

Reklama

Wygląda na to, że ani Zenek Martyniuk, ani jego żona, nie tylko nie zostali zaproszeni na ślub jedynego syna, ale nawet nie byli o nim poinformowani! Dla Danuty Martyniuk może być to naprawdę duży cios, bo warto wspomnieć, że gdy Daniel pakował się w kolejne kłopoty, ona starała się go wspierać na każdym kroku.

Daniel Martyniuk z Faustyną Instagram@faustynaaj