Styl Edyty Górniak ostatnio nas zaskakuje. Jej dresowy zestaw, w którym wystąpiła w jednym z odcinków "Dzień Dobry TVN" to już klasyk. Wczoraj diwa pojawiła się w Multikino Złote Tarasy na premierze filmu "Pokaż kotku, co masz w środku". Znów jej stylizacja była dość oryginalna i w zasadzie nie tania, sądząc po logu jakie widniało chociażby na torebce.



Górniak założyła białą suknię z duzym wycieciem z przodu i zestawiła ją z długimi, czarnymi i zamszowymi kozakami. Do tego dobrała torebkę z papieru. Gdyby nie dość duże logo Chanel z przodu, można by pomyśleć, że zanim gwiazda przyszła do kina, odwiedziła po drodze jakąś budkę z fast-foodami.



Podoba wam się stylizacja Edyty? Bez względu na wszystko - bądźmy szczerzy - widać progres od czasów dresowego wdzianka.

