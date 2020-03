Trendy wiosna 2020. Szmizjerka z Lidla kosztuje tylko 39 zł, a jest wygląda identycznie jak z H&M

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie nadchodzi czas na odświeżenie swojej garderoby! Jeśli należysz do grona osób, które nie lubią przepłacać, to mamy dla Ciebie super rozwiązanie. W Lidlu upolujesz prawdziwy trend 2020 - szmizjerkę, którą będą nosić tej wiosny wszystkie stylowe kobiety! Co więcej identyczną sukienkę znaleźliśmy w H&M, jednak trzeba za nią zapłacić znacznie więcej! Zobaczcie szczegóły.

Zobacz także: Lidl przecenił beżowe płaszcze na wiosnę 2020. Kupisz je teraz za 58 złotych!

Sukienka z Lidla identyczna jak z H&M

Już niedługo będziemy mogli zrezygnować z ciepłych swetrów na rzecz zwiewnych i lekkich sukienek! Wiosna tuż tuż, a co za tym idzie sklepy przygotowują już dla nas wiosenne trendy. Jednym z najgorętszych hitów na rok 2020 jest szmizjerka, którą możesz dostać na przykład w H&M. Koszt takiej stylizacji w sieciówce to 129, 99 zł.

Mat. Promocyjne

Znacznie taniej identyczną sukienkę możecie kupić w... Lidlu! Okazało się, że sklep już przygotował się na wiosnę i ma dla nas cudowne szmizjerki, które wyglądają jak te z H&M. W sklepie internetowym Lidl dostaniecie je w dwóch wariantach kolorystycznych. Cena takiej sukienki jest zdecydowanie niższa niż w popularnej sieciówce, bowiem zapłacicie za nią jedynie 39 zł! To różnica prawie 100 złotych!

Mat. Promocyjne

Szmizjerka świetnie sprawdzi się w casualowej stylizacji, do której dobierzesz kowbojki, a w cieplejsze dni świetnie będą pasować sandały na niskim obcasie. My jesteśmy oczarowane tą zwiewną i śliczną sukienką, którą w Lidlu dostaniecie za naprawdę niewielkie pieniądze!

Jak Wam się podoba? My już nie możemy się doczekać, kiedy ją założymy!