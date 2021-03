Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zostały podjęte radykalne kroki. Rząd zdecydował, że rezygnuje z regionalnego wprowadzenia obostrzeń, a restrykcje, które będą obowiązywały od 20 marca, będą dotyczyć całego kraju. Postanowiono więc o zamknięciu galerii handlowych (z wyjątkami), hoteli, miejsc rozrywkowych, saun, basenów czy solariów. W związku z bardzo poważnymi restrykcjami podjęto także decyzję, której rodzice najmłodszych uczniów bali się najbardziej. Od 22 marca do nauczania zdalnego wracają uczniowie klas 1-3.

Do kiedy obowiązuje nauczanie zdalne dla klas 1-3?

Dla rodziców najmłodszych uczniów informacja o powrocie do szkół była wielką radością. Niestety, dzieci nie zdążyły pochodzić do szkoły zbyt długo. Z uwagi na rozwijającą się sytuację epidemiczną zdecydowano, że od 22 marca wszyscy uczniowie wracają do nauczania zdalnego. Kiedy sytuacja znów się unormuje?

Adam Niedzielski wyraził nadzieję, że dzieci wrócą przynajmniej do nauczania hybrydowego od razu po świętach:

Po świętach prawdopodobnie podejmiemy decyzję co do powrotu nauki hybrydowej w klasach 1-3 - mówił minister zdrowia podczas dzisiejszej konferencji.

W związku z tym postanowieniem nauczanie zdalne obowiązuje w szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach wyższych. Przedszkola i żłobki jak na razie funkcjonują tak jak dotychczas.

Adam Niedzielski zaznaczył, że obostrzenia już są bardzo drastyczne, jednak jeśli okaże się, że sytuacja epidemiczna będzie bardzo poważna możemy spodziewać się "zamknięcia wszystkiego":

Kolejne ewentualne kroki będą typowym lockdownem, gdzie będziemy zamykać wszystko.

Najmłodsi znów wrócą do nauczania z domu.