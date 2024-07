Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny na co dzień utrzymują przyjazne stosunki, jednak jeśli chodzi o piłkę nożną i rywalizację, tutaj już nie ma litości! W dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Arsenal przegrał z Bayernem 2:10. Dwa gole dla monachijczyków strzelił w tych starciach Robert Lewandowski. Wojciech Szczęsny, który jest wypożyczony z zespołu "Kanonierów" do AS Roma, przyznał że w związku z tymi golami Roberta, był trochę na niego zły.

Wojciech Szczęsny nie krył urazy ;).