Wojtek Szczęsny rzadko wypowiada się na tematy prywatne. Dziś jednak w Dzień Dobry TVN uchylił rąbka tajemnicy i opowiedział, jak się czuje w roli męża i czy jego związek z Mariną zmienił się po ślubie. Wojciech Szczęsny zaczął od tego, że małżeństwo dobrze służy mu na... formę :). A czy coś zmieniło się po ślubie w jego związku z Mariną?

Bramkarz Reprezentacji Polski zdradził też, jak Marina pomaga mu się zrelaksować przed meczem.

W dzień meczu ja śpię. Przed meczem bezpośrednio lubię słuchać muzyki. Nie ukrywam, że żona układa mi playlistę. Bo jak ktoś się zna na czymś, to warto się go słuchać. Ja słucham i podoba mi się to, co mi poleca - powiedział Wojtek Szczęsny.