3 z 4

Fani „M jak miłość” pożegnali cię ciepło, choć twój bohater nie należał do sympatycznych.

To było dla mnie zaskoczeniem, bo przez cztery lata raczej nie odbierałem zbyt wielu dowodów sympatii. A tu nagle zostałem wręcz zalany miłymi komentarzami. Widzowie pisali, że będzie im brakowało Artura, że dobrze wykonałem swoją pracę.

Widzowie nie zawsze potrafią oddzielić fikcję od realnego życia. Dowodem jest stalker, który cię przez jakiś czas prześladował. Jak się skończyła ta historia?

Kilka dni temu była rozprawa. Moja obecność nie była konieczna. Wiem, że prokuratura miała wątpliwości co do jego poczytalności i został skierowany na obserwację. To nie jest normalna sytuacja, kiedy widz grozi aktorowi śmiercią.

Niestety nie jest to odosobniona sytuacja. Podobne perypetie mieli Iza Miko i Robert Janowski.

No tak, ale do nich fani czuli coś w rodzaju „niezdrowej miłości”, co na pewno było dla nich niepokojące. Natomiast ten człowiek pałał do mnie autentyczną nienawiścią. Pod moimi zdjęciami w social mediach zostawiał mnóstwo nienawistnych komentarzy. Myślę, że jeśli przypuszczenia sądu się potwierdzą, zostanie otoczony odpowiednią opieką. W tej sytuacji zależało mi przede wszystkim na komunikacie, że takie zachowania są niedopuszczalne i wiążą się z konsekwencjami.