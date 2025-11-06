6 listopada miała miejsce kolejna rozprawa rozwodowa Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Aktor pojawił się w sądzie z partnerką, jednak Joanna Opozda nie dotarła na miejsce. Jeden z serwisów dotarł do informacji, że powodem jej nieobecności była choroba. Jest również komentarz Królikowskiego.

Rozprawa rozwodowa Opozdy i Królikowskiego

Choć od głośnego rozstania Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego minęły już ponad trzy lata, para wciąż pozostaje małżeństwem w świetle prawa. W czwartek, 6 listopada 2025 roku odbyła się kolejna już rozprawa rozwodowa pary aktorów. Na sali pojawił się Antoni Królikowski, któremu towarzyszyła partnerka, Izabela Banaś. Joanna Opozda tym razem nie stawiła się osobiście, a w sądzie reprezentował ją jej pełnomocnik.

Na miejscu miała miejsce niecodzienna sytuacja, Królikowski początkowo nie mógł znaleźć dowodu osobistego, bez którego nie miałby możliwości uczestniczenia w rozprawie. W końcu jednak odnalazł dokument w kieszeni płaszcza i sprawa mogła się odbyć z jego udziałem.

Wiadomo, dlaczego Opozda nie pojawiła się na rozprawie. Królikowski komentuje

Jak przekazał Pudelek, powodem nieobecności Joanny Opozdy na rozprawie rozwodowej była choroba. Nie wiadomo jednak, na co dokładnie zachorowała celebrytka. Choć aktorka starała się przełożyć spotkanie, sąd odrzucił jej prośbę. Portal poprosił o komentarz Antoniego Królikowskiego, który postawił sprawę jasno.

Nie wszystkim zależy na tym, żeby szybko zakończyć sprawę powiedział.

Rozwód Antoniego Królikowskiego pod czujnym okiem policji

