W środę w Wielkiej Brytanii została dopuszczona do użycia szczepionka przeciwko koronawirusowi, opracowana przez firmy Pfizer i BioNTech. Jak jednak wynika z materiałów udostępnionych przez producentów, szczepionka może wywoływać skutki uboczne. Jakie działania niepożądane mogą wystąpić? Sprawdźcie szczegóły.

Cały świat przygotowuje się do masowych szczepień przeciwko koronawirusowi, w tym również Polska. Ostatnio szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, kiedy będą mogły już ruszyć pierwsze szczepienia w naszym kraju.

Jeżeli szczepionka na COVID-19 trafi do Polski na przełomie grudnia i stycznia, będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia programu szczepień. - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk w TVN24.