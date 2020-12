Kiedy zaczną się szczepienia na koronawirusa w Polsce?  "Chcemy zaszczepić jak najwięcej Polaków"

Szczepienia na koronawirusa budzą coraz więcej kontrowersji, a tymczasem rząd już planuje strategię szczepień. W pierwszej fali ma przyjąć je około 16 milionów Polaków, a pierwsze szczepienia miałyby ruszyć już w styczniu. Już dziś na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski ma ogłosić aktualny stan przygotowań do szczepienia Polaków przeciw COVID-19. Czy rząd zdecyduje się wprowadzić obowiązkowe szczepienia? Do tej pory połowa Polaków deklaruje, że nie zamierza się szczepić!

Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej ma poinformować, jak obecnie wygląda stan przygotowań logistycznych Polski do szczepienia Polaków przeciw COVID-19 - podaje Radio Zet. Rząd bardzo poważnie planuje strategię szczepień, aby jak najszybciej przystąpić do podania szczepionki, na chwilę obecną, osobom chętnym.

Kiedy pojawi się szczepionka, wówczas natychmiast przystąpimy do szczepienia Polaków - zapowiedział we wtorek Waldemar Kraska. Wiceszef resortu zdrowia dodaje:

Jesteśmy gotowi do uruchomienia szczepienia Polaków. Myślę, że jutro na konferencji prasowej będzie ogłoszone, jak jesteśmy do tego przygotowani od strony logistycznej. Chcemy zaszczepić jak najwięcej Polaków - powiedział Waldemar Kraska Na antenie TVP Info.

Michał Dworczyk wprost mówi o tym, że rząd planuje w styczniu rozpocząć program szczepień:

Jeżeli szczepionka na COVID-19 trafi do Polski na przełomie grudnia i stycznia, będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia programu szczepień. - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk w TVN24.