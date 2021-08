Syn Krzysztofa Krawczyka zwrócił się do ojca ze sceny podczas festiwalu w Mrągowie. "Tato, jestem w najlepszych rękach"

Syn Krzysztofa Krawczyka w rozmowie z mediami wyznał, że nie otrzymał zaproszenia na koncert w Opolu! Krzysztof Igor Krawczyk nie ukrywa żalu, że nie mógł pojawić się na wielkiej muzycznej imprezie, podczas której gwiazdy uczciły pamięć jego ojca. Zarzuty o brak biletu na koncert skomentował Andrzej Kosmala, menadżer Krzysztofa Krawczyka. Syn Krzysztofa Krawczyka nie był zaproszony na koncert w Opolu? W miniony weekend z Opolu odbył się wielki koncert podczas którego gwiazdy zaśpiewały największe hity Krzysztofa Krawczyka. Na scenie zaprezentowali się m.in. Edyta Górniak, Natalia Kukulska, Maryla Rodowicz i Sylwia Grzeszczak. Blisko dwa miesiące po śmierci Krzysztofa Krawczyka w Opolu zabrzmiały jego wielkie hity takie jak "Trudno tak" czy "To co dał nam na świat". Na widowni nie zabrakło żony Krzysztofa Krawczyka i jego menadżera. Niestety, na koncercie nie pojawił się Krzysztof Igor Krawczyk, który w rozmowie z Wirtualną Polską przyznał, że nie otrzymał zaproszenia na to wydarzenie. Ja nie byłem zaproszony na ten koncert - jedyne dziecko mojego taty! Oczekiwałem zaproszenia. Wydaje mi się, że to normalne, że zaprasza się na taki koncert syna. Jestem załamany. Bardzo mi smutno z tego powodu- mówił dla Wirtualnej Polski. Na zarzuty syna Krzysztofa Krawczyka zareagował Andrzej Kosmala, który zapewnia, że według jego wiedzy mężczyzna dostał zaproszenie na koncert. Na niedzielny koncert zaproszony przez TVP był i Krawczyk Junior i Trubadurzy. Ani ja, ani Ewa Krawczyk, nie wysyłaliśmy tych zaproszeń, ale takie zapewnienie dostałem od producentów koncertu z TVP- mówił dla Wirtualnej Polski. Andrzej Kosmala zapowiedział przy okazji, że we wrześniu w Opolu odbędzie się kolejny koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka. Myślicie, że pojawi się na nim syn...