Ewa Mrozowska jest szczęśliwą mamą Leonka. Czy ukochany synek to właśnie po niej odziedziczył urodę? Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" pokazała swoje stare zdjęcie z dzieciństwa. Już jako trzylatka bardzo się wyróżniała. Czy mały Leon jest do niej podobny?

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" pokazała zdjęcie z dzieciństwa

Ewa Mrozowska pod koniec grudnia została mamą i swojemu synkowi poświęca każdą wolną chwilę. Od czasu do czasu chętnie publikuje wspólne zdjęcia z maluchem na swoim profilu instagramowym. Fani uwielbiają oglądać tego radosnego szkraba. A po kim mały Leonek odziedziczył urodę?

Ewa Mrozowska podczas wizyty u babci znalazła swoje stare zdjęcia z dzieciństwa. Okazuje się, że już jako trzylatka miała piękną bujną fryzurę:

Znalezione u babci. Już wtedy byłam lwem. Ewa lat 3. - podpisała swoje zdjęcie z przeszłości

Czy na zdjęciu z przeszłości widać teraźniejsze podobieństwo Leona do jego mamy we wczesnym dzieciństwie? A może jest podobny do taty?

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" podczas wizyty u babci odnalazła swoje zdjęcie z dzieciństwa (na zdjęciu od lewej).

Instagram

Czy mały Leonek odziedziczył urodę po mamie?

A może to cały tatuś?