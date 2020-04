Ewa Mrozowska z "Gogglebox" pochwaliła się ciałem zaledwie 4 miesiące po porodzie. Pokazała zdjęcie brzucha i trzeba przyznać, że efekty ćwiczeń robią wrażenie! Gwiazda TTV bardzo dba o swoją sylwetkę i postanowiła podzielić się efektami swoich starań z obserwatorkami. To zdjęcie może motywować!

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" w grudniu 2019 roku została mamą. Leonek niemalże natychmiastowo stał się oczkiem w głowie mamy, która poświęca mu każdą swoją chwilę. Zarówno Ewa jak i jej programowa przyjaciółka Sylwia Bomba są dla wielu internautek wzorem idealnych mam, które potrafią znaleźć także chwilę dla siebie. Motywują zrezygnowane mamy i udowadniają, że nawet przy tak malutkich dzieciach i ogromie obowiązków, można znaleźć czas dla siebie, aby czuć się ze sobą dobrze.

Ewa Mrozowska pokazała jak wygląda jej ciało zaledwie cztery miesiące po porodzie. Uczestniczka show TTV nie ukrywa, że jest bardzo zadowolona ze swojej sylwetki. Zdradziła również jak o nią dba:

Niektórzy uznają że wrzucając taki post się przechwalam 🤷🏼‍♀️ A ja po prostu jestem bardzo z siebie dumna i dumna z mojego ciała które stworzyło nowe życie 👶🏼 Trzeba dać sobie czas, każda kobieta dochodzi w innym czasie do siebie ! To oczywiste!♥️ Minęły już 4 miesiące od porodu, zrzuciłam tyle ile chciałam, od 1,5 miesiąca ćwiczę 2x w tygodniu żeby ujędrnić ciałko, skóra jest jeszcze miękka,może jakieś zabiegi ale na razie wszystko zamknięte 🙈

Ewa Mrozowska zdradza, że jej idealna sylwetka jest po części zasługą genów, ale od lat starała się również być aktywna fizycznie.

Cieszę się że lata ćwiczeń pozwoliły mi na szybszy powrót💪🏻 Na pewno geny też zrobiły swoje! Natomiast geny to nie wszystko po 35 🤪 Jestem też na diecie @body_chief od końcówki ciąży do teraz! Na pewno jest to mega ułatwienie, bo zamiast gotowania mogę w tym czasie poćwiczyć 💪🏻 Dziewczyny jak macie jakieś pytania to czekam! ❤️♥️ miłego dnia ♥️