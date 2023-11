Syn Zenka Martyniuka w połowie lutego po raz pierwszy został ojcem! Daniel M. szczęśliwą nowiną pochwalił się na Instagramie. Synowi króla disco polo urodziła się córeczka. Daniel marzy, aby dziewczynka nazywała się Noemi, jednak jego żona nie jest do tego przekonana. Jak Ewelina chce nazwać córkę? Czy małżeństwo już pogodziło się ze sobą? Odpowiedź poniżej!

Daniel M. został ojcem!

Jedyny syn Zenka Martyniuka na początku roku pokłócił się ze swoją ciężarną żoną. Nie tylko nie chciał wpuścić jej do mieszkania, ale i publicznie nazwał ją nimfomanką, po czym zostawił ukochaną i wyjechał z rodzinnego Podlasia do Warszawy! Daniel pokłócił się również z teściami, a także na jaw zaczęły wychodzić jego problemy z prawem!

Ostatnio Daniel po wielu tygodniach nieobecności w rodzinnych stronach zmuszony był wrócić do domu. Jego 20-letnia żona urodziła córeczkę. Marynarz na Instagramie opublikował serię wideo ze szpitala, na którym pokazał córeczkę i wytłumaczył obecną sytuację między nim a Eweliną.

Syn Zenka Martyniuka wyznał, że wyjaśnili już sobie wszystko z żoną, a także "częściowo" ją przeprosił. Dodał, że nikt nie ma pojęcia, o tym co się wydarzyło oraz nikogo to nie powinno interesować. Daniel na zakończenie powiedział, że "około 20 mln ludzi w Polsce jara zielsko i będzie sobie jarać", co 20-latka skomentowała słowami "skończ".

Okazało się również, że małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie imienia dla córki. Daniel chce, żeby córka nazywała się Noemi, a jego żona Ewelina wybrała dla niej imię Laura.

29-latek po opuszczeniu szpitala wyznał, że nie zamierza jechać do rodziców Eweliny, szczególnie do jej mamy. Stosunki między nimi w dalszym ciągu nie są dobre. Co Daniel powiedział o teściach?

Wszystkim wszystko pasuje, ale jest jedna osoba pani Bogusia. Jak zwykle wszystko nie pasuje i jak zwykle doprowadziła do kłótni... Może ktoś jej coś przetłumaczy w końcu? - powiedział Daniel.

Czy Zenek Martyniuk pomoże Danielowi pogodzić się z teściami?

Daniel M. został ojcem

Czy córka uratuje małżeństwo?

