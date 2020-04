Syn Zenka Martyniuka złamał zasady obowiązkowej kwarantanny. Jest komentarz policji! 

Syn Zenona Martyniuka złamał zasady kwrantanny i wbrew zakazom opuscił swoje mieszkanie. Jak tłumaczył się policji, która sprawdzała, czy mężczyzna stosuje się do zaleceń władz? W związku z epidemią koronawirusa w Polsce już kilka tygodni temu władze wprowadziły wiele ograniczeń, które mają pomóc ograniczyć rozprzestrzeniania się groźnego wirusa. Rząd zdecydował m.in., że wszyscy, którzy wracają z zagranicy muszą przejść obowiązkową kwarantannę i przez dwa tygodnie nie mogą wychodzić z miejsca w którym mieszkają. Jak informuje "Fakt" wśród osób, które zostały objęte kwarantanną znalazł się syn króla disco polo. Niestety, okazuje się, że syn Zenka Martyniuka złamał ostatnio zasadę kwarantanny!

Jak informuje "Fakt" syn Zenka Martyniuka, który ostatnio miał być w Niemczech i Holandii złamał zasady kwarantanny w minioną niedzielę. Co powiedział policji, która przyjechała pod jego mieszkanie, żeby sprawdzić, czy przestrzega zasad?

Kiedy do niego zadzwonili, usłyszeli, że nie może rozmawiać, bo bierze prysznic i oddzwoni za 15 minut- dziennik cytuje nadkom. Tomasza Krupę z podlaskiej policji.

Policjanci czekali pod mieszkaniem kiedy nagle po schodach miał wbiec syn króla disco polo.

Według doniesień dziennika Daniel nie przyjął mandatu za złamanie kwarantanny dlatego służby skierowały wniosek do sądu. A jak całą sytuację skomentował sam syn Zenka Martyniuka?

Ja się odnoszę do tego tak: zakazy są po to, żeby je łamać- powiedział w rozmowie z portalem plejada.pl. Ogólnie, to ja się będę odwoływał od tej całej kwarantanny, bo ja nie byłem za żadną granicą, nie mam prawa jazdy i tyle- dodał.