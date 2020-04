Antek Smykiewicz przez koronawirusa utknął w Kambodży! "Nie ma już dostaw z lądu jedzenia"

Antek Smykiewicz w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" opowiedział o swoim dramacie! Okazuje się, że wokalista razem z żoną przez epidemię koronawirusa utknęli na wakacjach i mają jak wrócić do domu!

Antek Smykiewicz przebywa obecnie na rajskiej wyspie w Kambodży, jednak sytuacja jaka tam panuje jest bardzo niepokojąca. Muzyk przyznał, że na wyspę nie ma już dostaw pożywienia! Sprawdźcie, co powiedział Antek Smykiewicz!

Antek Smykiewicz podczas rozmowy z Gabi Drzewiecką w "Dzień Dobry TVN" zdradził, że na rajskiej wyspie jest razem z żoną - razem mieszkają w hotelu prowadzonym przez przyjaciół. Antek przyznał, że od 1 kwietnia sami będą musieli zajmować się hotelem, ponieważ cała obsługa chce opuścić wyspę.

Antek Smykiewicz razem z żoną próbowali wrócić do kraju, jednak okazało się to niemożliwe ponieważ nie mieli, jak dostać się lotnisko.

Był taki moment, że mieliśmy nadzieję na powrót do domu, ale nie jest to możliwe. Dostaliśmy informację, że możemy wracać dwa dni temu przy czym nie mieliśmny już łódki ani możliwości dostać się 100 km dalej i nie dostaliśmy się tam na ten lot - mówił wokalista. - Problem jest taki, że w Kambodży nie ma polskiej ambasady ani konsulatu. Kontaktowaliśmy się przez niemiecki konsulat. Z polskim jest bardzo ciężko się skontaktować. Są ważniejsze destynacje niż Kambodża, gdzie są ludzie do odebrania, ja to rozumiem też wiem, jak jest. Jesteśmy zaradni i sobie poradzimy - dodał.