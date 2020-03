Syn Toma Hanksa i Rity Wilson o zarażonych koronawirusem rodzicach: "Nie martwią się tym" 

Tom Hanks i jego żona Rita Wilson zarazili się koronawirusem, podczas pobytu w Australii! Badanie na obecność SARS-CoV-2 dało wynik pozytywny, a wobec pary natychmiast zostało zastosowane leczenie. Jak czują się małżonkowie? Syn pary postanowił zareagować i poinformować zaniepokojonych fanów w jakim stanie są jego rodzice.

Syn Toma Hanksa i Rity Wilson poinformował o stanie zdrowia zrażonych koronawirusem rodziców

Niepokojące informacje ze świata kina dotarły do mediów. U Toma Hanksa i jego żony Rity Wilson badanie na obecność koronawirusa dało wynik pozytywny! Aktor postanowił poinformować o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych w specjalnym oświadczeniu.

Cześć ludzie. Rita i ja jesteśmy teraz w Australii. Czuliśmy się trochę zmęczeni, jakbyśmy mieli objawy przeziębienia i ból całego ciała. Rita poczuła dreszcze i miała nieznacznie podwyższoną temperaturę. Aby dochować wszelkich standardów wprowadzonych na świecie, zostaliśmy przebadani na obecność koronawirusa. Wynik testów okazał się dodatni. Będziemy badani, obserwowani i izolowani tak długo, jak długo wymaga tego zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. - czytamy w oświadczeniu Toma Hanksa na Intagramie.

Niestety małżeństwo znajduje się w grupie wysokiego ryzyka! Rita Wilson cztery lata temu walczyła z rakiem piersi, natomiast Tom Hanks od 2013 roku zmaga się z cukrzycą! Syn pary, Chet, postanowił wystosować kilka słów do zaniepokojonych fanów na temat stanu zdrowia swoich rodziców. Jak informuje w nagraniu opublikowanym na Instagramie, małżeństwo czuje się dobrze, a co więcej nie martwi się tym, co się wydarzyło.

Właśnie z nimi rozmawiałem. Oboje mają się dobrze. Nie są nawet tak chorzy. Nie martwią się tym. - poinformował na Instagramie syn pary.

Chet powiedział również, że docenia troskę fanów o stan zdrowia jego rodziców.

Doceniam troskę i życzenia od wszystkich, ale myślę, że wszystko będzie dobrze. Pozostańcie bezpieczni. Dużo miłości - powiedział Chet.

Miejmy nadzieję, że Tom Hanks i jego żona szybko powrócą do zdrowia. W ostatnich dniach drastycznie rośnie liczba zarażonych koronawirusem osób. W Polsce odnotowano już 44 przypadki.

W środę 11. marca, WHO ogłosiło pandemię w związku z szybko rozprzestrzeniającym się koronawirusem na całym świecie.

East News

Tom Hanks i jego żona są zarażeni koronawirusem.