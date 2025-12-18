Nick Reiner oskarżony o podwójne morderstwo rodziców

14 grudnia 2025 r. świat show-biznesu pogrążył się w szoku po informacji o śmierci Roba i Michele Reinerów. Jak podały amerykańskie media, za tragedią miał stać ich syn, Nick Reiner. Prokuratura Okręgowa Hrabstwa Los Angeles oficjalnie oskarżyła 32-latka o podwójne morderstwo, wskazując na osobiste użycie niebezpiecznego narzędzia - noża. Dodatkowo podkreślono występowanie szczególnych okoliczności obciążających. Nick Reiner został zatrzymany i osadzony w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Podczas pierwszej rozprawy, na której był obecny w kajdankach i specjalnej kamizelce zapobiegającej , nie złożył jeszcze wyjaśnień. Termin przedstawienia zarzutów przesunięto na 7 stycznia.

Tragedia w rodzinnym domu Roba i Michele Reinerów

Do zbrodni doszło w rezydencji Roba i Michele Reinerów w ekskluzywnej dzielnicy Brentwood w Los Angeles. Ich ciała zostały znalezione w domu, co wstrząsnęło społecznością i wywołało lawinę pytań. Tego samego dnia wieczorem, Nick Reiner został aresztowany przez funkcjonariuszy w okolicach dzielnicy Exposition Park, nieopodal Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USC). Od momentu zatrzymania przebywa w areszcie, a służby penitencjarne zapewniają mu stałą obserwację ze względu na ryzyko podjęcia próby odebrania sobie życia.

Synowi Roba i Michele Reinerów grozi kara śmierci

Prokurator okręgowy Nathan Hochman poinformował, że w akcie oskarżenia uwzględniono szczególne okoliczności, które umożliwiają nałożenie najwyższego wymiaru kary - dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego, a nawet kary śmierci.

Hochman, który przywrócił możliwość ubiegania się o karę śmierci w hrabstwie Los Angeles - zniesioną wcześniej przez swojego poprzednika - potwierdził, że w przypadku tej sprawy rozważane jest sięgnięcie po najbardziej surowe środki karne. Pomimo faktu, że w całej Kalifornii od 2006 roku nie wykonano żadnej egzekucji, zarzut może zostać formalnie postawiony.

Rodzina Reinerów wydała emocjonalna oświadczenie

Jake i Romy Reiner, dzieci Roba i Michele Reinerów, wystosowały wspólne oświadczenie dla mediów, które opublikował portal TMZ. Ich słowa wyrażają ogromny żal i nieopisaną stratę:

Słowa nie są w stanie opisać niewyobrażalnego bólu, którego doświadczamy każdego dnia. Straszna i druzgocąca strata naszych rodziców, Roba i Michele Reiner, to coś, czego nikt nigdy nie powinien doświadczyć. Byli nie tylko naszymi rodzicami, byli naszymi najlepszymi przyjaciółmi przekazali.

Rodzeństwo zaapelowało również o poszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie.

Teraz domagamy się szacunku i prywatności, aby spekulacje były łagodzone współczuciem i człowieczeństwem oraz aby nasi rodzice zostali zapamiętani za niesamowite życie, jakie przeżyli, i miłość, jaką nam dali czytamy w oświadczeniu.

Nick Reiner zatrudnił słynnego prawnika

Obrońcą Nicka Reinera jest Alan Jackson, znany prawnik, który w przeszłości reprezentował m.in. Harveya Weinsteina. Podczas pierwszego wystąpienia przed sądem wezwał media do cierpliwości i powstrzymania się od przedwczesnych ocen. Sprzeciwił się również obecności kamer i fotografów na sali rozpraw, jednak sędzia odrzucił jego wniosek. Stan psychiczny Nicka nie został ujawniony. Jego obrońca odmówił komentarza w tej sprawie. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 7 stycznia 2026 roku.

