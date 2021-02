Syn pożegnał Krzysztofa Kowalewskiego. Opublikował w sieci poruszający wpis. Victor nie może przylecieć na pogrzeb ojca...

Victor Kowalewski opublikował w sieci poruszający wpis w którym żegna swojego ojca. Niestety, okazuje się, że mężczyzna nie może przylecieć na pogrzeb Krzysztofa Kowalewskiego. Syn zmarłego aktora w rozmowie z mediami zdradził, dlaczego nie może wziąć udziału w ostatnim pożegnaniu taty. Jego słowa poruszają do łez...

6 lutego, w sobotę, wszystkie media obiegła bardzo smutna informacja o śmierci Krzysztofa Kowalewskiego. Uwielbiany przez widzów aktor, który wystąpił w ok. 120 produkcjach zmarł w wieku 83 lat. Po śmierci Krzysztofa Kowalewskiego jego bliscy, przyjaciele i fani publikowali w sieci wzruszające wpisy i wspólne zdjęcia. Okazuje się, że poruszające pożegnanie opublikował również syn aktora, Victor.

Jestem zmuszony publicznie wyrazić swój osobisty smutek. W południe czasu warszawskiego zmarł we śnie mój tata Krzysztof Kowalewski. Kocham go i wiem, że mnie kochał. Życie nie przygotowało go do roli ojca, ale z czasem wrósł w tę rolę i odegrał ją całkiem nieźle. Zawsze kończył rozmowę telefoniczną dowcipem, zaraz po tym, jak powiedziałem "Ok, zadzwonię za kilka dni" mogłem liczyć na słowa "hej, słyszałeś to". W ten sposób kończyliśmy każdą rozmowę, a on opowiadał mi dowcip. A ci, którzy go znają, wiedzą, że był w tym całkiem dobry. Będzie mi go bardzo brakowało- napisał na Facebooku.