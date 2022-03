Syn Martyny Gliwińskiej i Jarosława Bieniuka skończył już 2 lata! Ależ on wyrósł!

Martyna Gliwińska niedawno urodziła swoje pierwsze dziecko, Kazimierza. Jest to owoc związku z Jarosławem Bieniukiem . Para jednak nie kontynuuje swojego związku. Piłkarz niedawno wraz z pozostałymi swomi dziećmi odwiedził Martynę oraz swojego najmłodszego synka. Świeżo upieczona mama pochwaliła się jednak romantycznym zdjęciem ze spaceru, na którym tajemniczy mężczyzna trzyma ją za rękę. Jest znowu zakochana? Zobacz także: Jarosław Bieniuk odwiedził syna. Oliwia pokazała ich wspólne zdjęcie z Kazikiem! Martyna Gliwińska z tajemniczym mężczyzną. Jest znowu zakochana? Relacja Martyny Gliwińskiej i Jarosława Bieniuka przed narodzinami Kazimierza była burzliwa. Sami zainteresowani aktualnie niewiele mówią o tym, co się pomiędzy nimi dzieje. Wiadomo jednak, że Jarosław Bieniuk bierze udział w życiu najmłodszego synka. Pierwszym zdjęciem z maluchem pochwaliła się jego starsza siostra Oliwia, która opublikowała rodzinne zdjęcie na Instagramie. Czy serce Martyny Gliwińskiej znowu jest zajęte? Zainteresowanie budzi jej najnowsze zdjęcie z sopockiego molo, na którym trzyma za rękę tajemniczego mężczyznę: Być turystą w swoim rodzinnym mieście - napisała Czy to oznacza, że jej nowa miłość nie pochodzi z Trójmiasta i postanowiła oprowadzić ją po rodzinnym mieście? A może to tylko nic nie znaczący podpis? Zdjęcie Martyny Gliwińskiej polubił również Jarosław Bieniuk. Zobacz także: Martyna Gliwińska pokazała twarz synka Kazimierza! Podobny do Jarosława Bieniuka? Martyna Gliwińska pokazała romantyczne zdjęcie z tajemniczym mężczyzną. Czy jej serce znowu jest zajęte? Wyświetl ten post na Instagramie. ...